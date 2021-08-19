«Философия равновесия» Дмитрия Безлепского

Дмитрий Безлепский — автор нескольких персональных выставок в Санкт-Петербурге, Гатчине и Гатчинском районе. Входит в сообщество вырицких художников «Вырица с мольбертом».

Среди картин, представленных на выставке в «Купринке», и вполне реалистичные пейзажи, и абстрактные работы, и сюрреалистические вещи, похожие на головоломки. В любом случае, просмотреть работы художника быстро, на ходу, не получится. Каждая заставляет остановиться и вдуматься в смысл прихотливо изогнутых линий, кое-где подсвеченных неяркими, искусно подобранными красками. Некоторые образы вполне узнаваемы, другие тянет бесконечно расшифровывать.

Свои работы художник выполняет тушью, твердым пером или даже шариковой ручкой. У всех картин есть названия, но каждая из них взывает к вниманию зрителя, заставляя открывать что-то свое.

Первый секрет, который раскрыл Дмитрий на вернисаже 4 августа, касался названий его работ.

- Процентов восемьдесят названий картин придумали дети, - признался художник. - Я с ними соглашался, потому что именно у детей еще сохраняется непосредственный, чистый взгляд на вещи, что для меня очень ценно. И у них я учился подписывать свои картины.

Как рассказал художник, огромное влияние на формирование его творческого мировоззрения оказал Дальний Восток (Приморье).

- Первым я заканчивал технический вуз — Военмех, - рассказывает Дмитрий. - Затем я три года работал инженером в проектных организациях и ездил в командировки на Дальний Восток. Длинными зимними вечерами в гостинице что-то хотелось сделать, как-то осмыслить и обсудить происходящее с товарищами. Там началось то, что на профессиональном жаргоне называют «игрой в четыре руки». Мы что-то рисовали по очереди на листе бумаги, а в итоге видели, как получается нечто третье, не свойственное ни мне, ни моим представлениям, ни представлениям моего товарища. Многие из этих подходов перешли и в дальнейшее творчество, попадая на листы новых картин.

Название для своей выставки - «Философия равновесия» - Дмитрий подобрал явно не случайно. В нем и гармония бесконечных линий, из которых сплетается новое пространство, и отголоски долгих путешествий на Дальний Восток, для которого характерно равновесное сочетание природы и стихий.

- Дальний Восток поразил меня нем, что в нем очень выпукло и зримо отразилась комбинация из четырех стихий - огня, земли, воздуха, воды. И эти ощущения до сих пор со мной, - говорит художник.

- Еще Сократ сказал, что в каждом человеке есть солнце, только ему надо дать возможность светить, - напомнила художник и дизайнер, идейный вдохновитель выставки, Валентина Филиппова. - А свет рождает новые формы искусства. И это искусство художник интерпретирует в своем сердце, чтобы затем донести до зрителя... Работы Дмитрия очень грамотно выполнены по законам композиции. Каждая дает возможность подумать, и это очень важно. Эти работы выполнены не только изобразительными средствами, но и душой художника.

Поздравить Дмитрия Безлепского с новой выставкой пришел и гатчинский краевед и историк Андрей Бурлаков.

- Работы действительно непростые, - отметил он. - У каждой из них явно есть своя история, которая нуждается в осмыслении. Перед каждой можно подолгу стоять, о чем-то мечтать или что-то вспоминать.

Как график, Дмитрий Безлепский предпочитает выражать свое творческое видение с помощью двух цветов — черного и белого, иногда разбавляя их цветными нюансами. Но на то это и графика, чтобы с помощью минимума средств передать все многообразие мира, раскрывая его беспредельность.

Кажется, что в какой-то момент тонкие, прихотливо переплетающиеся линии начинают жить своей жизнью, диктуя художнику новый, ни на что не похожий узор или образ. Впрочем, никто лучше самого художника никогда не сможет рассказать о том, как на кончике карандаша или кисти рождаются обыкновенные чудеса...

Выставка «Философия равновесия» Дмитрия Безлепского продлится в библиотеке А.И. Куприна до 31 августа.



