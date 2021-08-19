«Философия равновесия» Дмитрия Безлепского

Дмитрий Безлепский — автор нескольких персональных
выставок в Санкт-Петербурге, Гатчине и Гатчинском районе. Входит в сообщество
вырицких художников «Вырица с мольбертом».
Среди картин, представленных на выставке в «Купринке»,
и вполне реалистичные пейзажи, и абстрактные работы, и сюрреалистические вещи,
похожие на головоломки. В любом случае, просмотреть работы художника быстро, на
ходу, не получится. Каждая заставляет остановиться и вдуматься в смысл
прихотливо изогнутых линий, кое-где подсвеченных неяркими, искусно подобранными
красками. Некоторые образы вполне узнаваемы, другие тянет бесконечно
расшифровывать.
Свои работы художник выполняет тушью, твердым пером
или даже шариковой ручкой. У всех картин есть названия, но каждая из них
взывает к вниманию зрителя, заставляя открывать что-то свое.
Первый секрет, который раскрыл Дмитрий на
вернисаже 4 августа, касался названий его работ.
- Процентов восемьдесят названий картин придумали
дети, - признался художник. - Я с ними соглашался, потому что именно у детей
еще сохраняется непосредственный, чистый взгляд на вещи, что для меня очень
ценно. И у них я учился подписывать свои картины.
Как рассказал художник, огромное влияние на
формирование его творческого мировоззрения оказал Дальний Восток (Приморье).
- Первым я заканчивал технический вуз — Военмех, -
рассказывает Дмитрий. - Затем я три года работал инженером в проектных
организациях и ездил в командировки на Дальний Восток. Длинными зимними
вечерами в гостинице что-то хотелось сделать, как-то осмыслить и обсудить происходящее
с товарищами. Там началось то, что на профессиональном жаргоне называют «игрой
в четыре руки». Мы что-то рисовали по очереди на листе бумаги, а в итоге
видели, как получается нечто третье, не свойственное ни мне, ни моим
представлениям, ни представлениям моего товарища. Многие из этих подходов
перешли и в дальнейшее творчество, попадая на листы новых картин.
Название для своей выставки - «Философия
равновесия» - Дмитрий подобрал явно не случайно. В нем и гармония
бесконечных линий, из которых сплетается новое пространство, и отголоски долгих
путешествий на Дальний Восток, для которого характерно равновесное сочетание
природы и стихий.
- Дальний Восток поразил меня нем, что в нем очень
выпукло и зримо отразилась комбинация из четырех стихий - огня, земли, воздуха,
воды. И эти ощущения до сих пор со мной, - говорит художник.
- Еще Сократ сказал, что в каждом человеке есть
солнце, только ему надо дать возможность светить, - напомнила художник и
дизайнер, идейный вдохновитель выставки, Валентина Филиппова. - А свет рождает
новые формы искусства. И это искусство художник интерпретирует в своем сердце,
чтобы затем донести до зрителя... Работы Дмитрия очень грамотно выполнены по
законам композиции. Каждая дает возможность подумать, и это очень важно. Эти работы
выполнены не только изобразительными средствами, но и душой художника.
Поздравить Дмитрия Безлепского с новой
выставкой пришел и гатчинский краевед и историк Андрей Бурлаков.
- Работы действительно непростые, - отметил он. - У
каждой из них явно есть своя история, которая нуждается в осмыслении. Перед
каждой можно подолгу стоять, о чем-то мечтать или что-то вспоминать.
Как график, Дмитрий Безлепский предпочитает выражать
свое творческое видение с помощью двух цветов — черного и белого, иногда
разбавляя их цветными нюансами. Но на то это и графика, чтобы с помощью
минимума средств передать все многообразие мира, раскрывая его беспредельность.
Кажется, что в какой-то момент тонкие, прихотливо
переплетающиеся линии начинают жить своей жизнью, диктуя художнику новый, ни на
что не похожий узор или образ. Впрочем, никто лучше самого художника никогда не
сможет рассказать о том, как на кончике карандаша или кисти рождаются
обыкновенные чудеса...
Выставка «Философия равновесия» Дмитрия
Безлепского продлится в библиотеке А.И. Куприна до 31 августа.