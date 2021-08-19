На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест»

Документ станет базой для формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений в повседневную жизнь каждого россиянина. Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн во время стратегической сессии «Цифровое будущее России». Она прошла 17 августа в штабе общественной поддержки партии.

«Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества», — отметил Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы: уметь работать в электронной среде, знать об основных ИТ-платформах, разбираться в технологиях и т. д. Особенно важно это для педагогов, задача которых - передать свои знания другим, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации.

В Ленинградской области идет работа, формируются современные понятные и доступные для жителей и организаций цифровые сервисы. В настоящее время в регионе действуют около 70 информационных систем. «Их надо постоянно поддерживать и развивать. Необходимо сформировать внутренние отраслевые центры компетенций, которые позволят формировать цифровые активы и большими шагами идти вперед».

«В сентябре в Ленинградской области планируется утвердить стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей. Обновление затронет сферы здравоохранения, образования, науки, транспорта, управления, социальной сферы, сельского хозяйства, экологии и безопасности. Уже началось активное внедрение механизмов цифровой трансформации. Так, например, в области здравоохранения используются облачные технологии для хранения результатов анализов, активно применяются приборы удаленного мониторинга состояния пациентов, а также мобильные приложения. Практически в каждой школе региона есть интерактивные доски и электронные дневники. А в социальной сфере растет число голосовых помощников и интеллектуальных чат-ботов» - отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.