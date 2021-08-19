На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест»

Документ станет базой для
формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений в повседневную жизнь каждого
россиянина. Цифровизация должна опираться на три главных принципа —
безопасность, свободу, развитие. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря
Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн во время стратегической сессии
«Цифровое будущее России». Она прошла 17 августа в штабе общественной поддержки
партии.
«Государство должно создать условия для
равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в
интернете и законов РФ всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить
полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том
числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых
технологий, общества», — отметил Александр Хинштейн.
Для эффективной
цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы: уметь работать в электронной
среде, знать об основных ИТ-платформах, разбираться в технологиях и т. д.
Особенно важно это для педагогов, задача которых - передать свои знания другим,
отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного
центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, для подготовки учителей надо
разработать курсы повышения квалификации.
В Ленинградской области
идет работа, формируются современные понятные и доступные для жителей и
организаций цифровые сервисы. В настоящее время в регионе действуют около 70
информационных систем. «Их надо постоянно поддерживать и развивать. Необходимо
сформировать внутренние отраслевые центры компетенций, которые позволят
формировать цифровые активы и большими шагами идти вперед».
«В сентябре в
Ленинградской области планируется утвердить стратегию цифровой трансформации
ключевых отраслей. Обновление затронет сферы здравоохранения, образования,
науки, транспорта, управления, социальной сферы, сельского хозяйства, экологии
и безопасности. Уже началось активное внедрение механизмов цифровой
трансформации. Так, например, в области здравоохранения используются облачные технологии
для хранения результатов анализов, активно применяются приборы удаленного
мониторинга состояния пациентов, а также мобильные приложения. Практически в
каждой школе региона есть интерактивные доски и электронные дневники. А в
социальной сфере растет число голосовых помощников и интеллектуальных
чат-ботов» - отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Коняев.