Разбойное нападение на бездомную – с целью ограбления

Сотрудник
патрульно-постовой службы, прибывший на место происшествия, установил, что
нападение было совершено на 49-летнюю уроженку Гатчинского района,
зарегистрированную в Рождествено. В настоящий момент она проживает в Гатчине на
улице Волкова – на трубах.
Пострадавшая рассказала,
что ночью к ней подошел какой-то мужчина и потребовал деньги. Не получив денег,
сбил ее на землю ударом ноги в голову и стал бить ногами, оскорблять и
требовать денег. Потом достал предмет, похожий на пистолет, и начал при ней
заряжать его металлическими пулями. И выстрелил два раза по ногам.
Полицейские задержали
преступника в ту же ночь – по горячим следам. На Рощинской, возле дома № 1 был
задержан 27-летний Алексей Г., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности
за кражу. При задержании у него изъяли пневматический пистолет МР 654 К, калибр
4,5 мм.
Гражданин Г. арестован. В
отношении него возбуждено уголовное дело по статье «разбой».