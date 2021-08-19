Разбойное нападение на бездомную – с целью ограбления

Сотрудник патрульно-постовой службы, прибывший на место происшествия, установил, что нападение было совершено на 49-летнюю уроженку Гатчинского района, зарегистрированную в Рождествено. В настоящий момент она проживает в Гатчине на улице Волкова – на трубах.

Пострадавшая рассказала, что ночью к ней подошел какой-то мужчина и потребовал деньги. Не получив денег, сбил ее на землю ударом ноги в голову и стал бить ногами, оскорблять и требовать денег. Потом достал предмет, похожий на пистолет, и начал при ней заряжать его металлическими пулями. И выстрелил два раза по ногам.

Полицейские задержали преступника в ту же ночь – по горячим следам. На Рощинской, возле дома № 1 был задержан 27-летний Алексей Г., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. При задержании у него изъяли пневматический пистолет МР 654 К, калибр 4,5 мм.

Гражданин Г. арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «разбой».