В Ленинградской области от коронавируса привились почти 70% учителей

«Важно, что в этом году ребята будут учиться очно. Приняты все необходимые меры, чтобы максимально обезопасить учеников и педагогов. На сегодняшний день прививку сделали почти 70% учителей в регионе, за что мы очень им благодарны. Учителя, как никто другой, понимают, насколько очное обучение важно для школьников. Как уже отмечала детский омбудсмен Анна Кузнецова, дистант зачастую снижает мотивацию к учебе и может негативно отразиться на зрении», ― рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Он добавил, что в этом году региональные школы примут 180 634 ребят. 21 996 из них ― первоклассники. При этом число первоклассников в сравнении с прошлым годом выросло на 1,5 тысячи. Уже полностью налажена система развозки школьников и педагогов из населенных пунктов, где нет школ. Все маршруты согласованы с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой сообщил, что новый учебный год в школах страны начнется в очном формате. Омбудсмен поддержала принятое решение.