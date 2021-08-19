В Ленинградской области от коронавируса привились почти 70% учителей

«Важно, что в этом году
ребята будут учиться очно. Приняты все необходимые меры, чтобы максимально
обезопасить учеников и педагогов. На сегодняшний день прививку сделали почти
70% учителей в регионе, за что мы очень им благодарны. Учителя, как никто другой,
понимают, насколько очное обучение важно для школьников. Как уже отмечала
детский омбудсмен Анна Кузнецова, дистант зачастую снижает мотивацию к учебе и
может негативно отразиться на зрении», ― рассказал председатель комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
Он добавил, что в этом
году региональные школы примут 180 634 ребят. 21 996 из них ― первоклассники.
При этом число первоклассников в сравнении с прошлым годом выросло на 1,5
тысячи. Уже полностью налажена система развозки школьников и педагогов из
населенных пунктов, где нет школ. Все маршруты согласованы с Управлением
государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее министр просвещения
Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой сообщил, что
новый учебный год в школах страны начнется в очном формате. Омбудсмен поддержала
принятое решение.