В области обновилось молодежное правительство

Новая команда молодежного
правительства 5-го созыва сформирована по результатам конкурсного отбора. Из
«старичков» в очередном составе остались двое — Алексей Антонов и Анна Гордеюк.
«Работа в молодёжном
правительстве даёт ребятам возможность изнутри увидеть работу органов
государственной власти. Кто-то из них захочет в дальнейшем трудоустроиться на
государственную гражданскую службу. Одно из главных направлений работы
молодёжного правительства — проектная деятельность. Традиционно на конкурс по
формированию нового состава ребята готовят свои проекты, и наша задача — помочь
им в реализации их инициатив, а также усовершенствовать их знания и
профессиональные компетенции. Я думаю, сейчас у молодёжи есть масса
возможностей для реализации своих идей, и молодёжное правительство —одна из
них», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской
области Марина Григорьева.
На первом заседании
обновленного состава будут утверждены кандидатуры на руководящие позиции.
Состав молодежного
правительства Ленинградской области 5 созыва:
1. Агалакова Светлана
Игоревна;
2. Антонов Алексей
Александрович;
3. Вечканова Мария
Михайловна;
4. Гордеюк Анна
Сергеевна;
5. Гуков Александр
Александрович;
6. Дровосеков Сергей
Эдуардович;
7. Ермейчук Наталья
Андреевна;
8. Камышев Сергей
Владимирович;
9. Канавков Сергей
Борисович;
10. Колимбет Яна
Владимировна;
11. Медведева Анна
Александровна;
12. Орёл Александр
Александрович;
13. Павлов Илья
Андреевич;
14. Смирнова Екатерина
Владимировна;
15. Сухоцкая Диана
Сергеевна.