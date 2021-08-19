В области обновилось молодежное правительство

Новая команда молодежного правительства 5-го созыва сформирована по результатам конкурсного отбора. Из «старичков» в очередном составе остались двое — Алексей Антонов и Анна Гордеюк.

«Работа в молодёжном правительстве даёт ребятам возможность изнутри увидеть работу органов государственной власти. Кто-то из них захочет в дальнейшем трудоустроиться на государственную гражданскую службу. Одно из главных направлений работы молодёжного правительства — проектная деятельность. Традиционно на конкурс по формированию нового состава ребята готовят свои проекты, и наша задача — помочь им в реализации их инициатив, а также усовершенствовать их знания и профессиональные компетенции. Я думаю, сейчас у молодёжи есть масса возможностей для реализации своих идей, и молодёжное правительство —одна из них», — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

На первом заседании обновленного состава будут утверждены кандидатуры на руководящие позиции.

Состав молодежного правительства Ленинградской области 5 созыва:

1. Агалакова Светлана Игоревна;

2. Антонов Алексей Александрович;

3. Вечканова Мария Михайловна;

4. Гордеюк Анна Сергеевна;

5. Гуков Александр Александрович;

6. Дровосеков Сергей Эдуардович;

7. Ермейчук Наталья Андреевна;

8. Камышев Сергей Владимирович;

9. Канавков Сергей Борисович;

10. Колимбет Яна Владимировна;

11. Медведева Анна Александровна;

12. Орёл Александр Александрович;

13. Павлов Илья Андреевич;

14. Смирнова Екатерина Владимировна;

15. Сухоцкая Диана Сергеевна.