«Тепловые сети» Гатчины: покой нам только снится…

В настоящее время на балансе муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» города Гатчины находится восемь котельных общей мощностью 458,7 Гкал/час и около 90 км тепловых сетей.

Котельные предприятия обеспечивают теплом и горячей водой 875 жилых домов, 20 детских садов, 12 школ, 14 объектов учреждений среднего и высшего профессионального образования, 24 объекта здравоохранения и пять учреждений культуры.

Город растет, коммуникации стареют. Чтобы тепловое хозяйство оставалось надежным и эффективным, коллектив гатчинских «Тепловых сетей», проявляет чудеса профессионализма, железную волю и во взаимодействии с руководителями всех уровней, подрядчиками и партнерами добивается решения поставленных задач на благо города и горожан.

Согласно плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону запланировано освоить 72 млн рублей, в том числе 62 млн рублей из областного и местного бюджета.

Как отметил директор МУП «Тепловые сети» г.Гатчины Алексей Александрович Тахтай, готовность к отопительному сезону на середину августа составляет около 85%, поэтому до 1 сентября они рассчитывают сделать все, что запланировали.

В котельных проведены плановые профилактические и ремонтные работы котлоагрегатов и насосных агрегатов, газового оборудования и оборудования химводоподготовки. Закуплены новые фильтры химводоподготовки для котельных №10 и №7. Выполнены работы по промышленной экспертизе котельного оборудования и трубопроводов, обследование бака аккумулятора объемом 100 м3 ГВС котельной №11, а также в этой же котельной выполнены ремонт теплообменников и замена газовой запорной арматуры.

На предприятии много лет применяются энергосберегающие технологии. Установка частотных преобразователей на электрических машинах позволяет снизить потребление электроэнергии. В этом году запланировано установить СЧР на сетевых насосах и тягодутьевых машинах котельной №11.

На котельной №10 благодаря областному и местному бюджету подрядной организацией выполняется ремонт аккумуляторного бака горячего водоснабжения объемом 1000 кубических метров. Общая стоимость работ составляет l4,8 млн рублей.

- Эта емкость полностью выработала свой срок эксплуатации, - рассказывает Алексей Тахтай. - Сооружение огромное: цилиндр диаметром 6 метров и высотой 12 метров. Его сначала нужно было убрать, сделать заново основание, привезти огромный рулон металла, из которого построить новый цилиндр. Сейчас цилиндр уже стоит, делается антикоррозийное покрытие, усиление от лавинообразного разрушения, дальше – теплоизоляция и так далее. Работа – очень серьезная.

Подготовка к зиме идет не только на котельном оборудовании, но и на сетях. Проведены гидравлические испытания тепловых сетей от котельных №6, 7, 9, 10, 11,12. По их результатам были выявлены утечки и произведены работы по замене участков трубопроводов тепловых сетей.

В период подготовки к зиме необходимо заменить 750 метров ветхих тепловых сетей на трубы в пенополиуретановой изоляции.

Один из самых серьезных объектов расположен по адресу ул. Гагарина, д.6. Там строится теплотрасса диаметром 426 мм и протяженностью l00 погонных метров.

- Эта трасса будет завершающим этапом работы для переключения нагрузок устаревшей котельной ПИЯФ на ул. Киргетова, - говорит Алексей Тахтай. - Мы уже обновили сетевую насосную установку на котельной №6, поставив насосы большей производительности, построили теплотрассу и перераспределили нагрузки с котельной №6 на котельную №12 в квартале – ул. Хохлова, Подрячикова, Константинова. Благодаря поддержке областного правительства построили новые сети горячего водоснабжения от котельной ПИЯФ, которые от ветхости вышли из строя. Чтобы переключить нагрузки, мы будем строить своими силами теплотрассу от тепловой камеры на территории педколледжа до ул. Гагарина, д.6 - точки подключения новой трассы. В настоящее время пройдена экспертиза. Сейчас мы на стадии заключения контракта на строительство, которое продлится до декабря. Участок работы очень сложный: теплотрассу прокладываем диаметром 400 мм, условия прокладки стесненные, много требований для безопасности. После завершения строительства будем смотреть по ситуации. Вероятно, приступить к пуско-наладочным работам сможем в марте, апреле.

Еще два больших капитальных ремонта трубопроводов тепловых сетей общей стоимостью 46 млн. рублей выполняются за счет областного и местного бюджетов на ул. Чехова, д.19-2З и ул. Рощинской, д. 13. На Чехова «Тепловые сети» уже перешли на капитально отремонтированную трассу. Там проложены трубопроводы в ППУ-изоляции диаметром 530 мм и протяженностью 130 погонных метров.

По ул. Рощинской работы по замене трубопроводов диаметром 426 мм и протяженностью 150 погонных метров продолжаются.

- Мы приносим извинения жителям за неудобства, но они крат-ковременные: только в период перехода на временную теплотрассу и обратно, с временной на постоянную, - поясняет Алексей Тахтай. - Технологии работы таковы, что этого не избежать. На сегодняшний день уже было три отключения – осталось еще одно. Если все будет нормально, то в конце августа, в крайнем случае, к 15 сентября будет переход с временной трассы на основную. Затем будет восстановлено благоустройство.

Как отметил руководитель «Тепловых сетей», он с большим уважением относится к подрядчику, который пошел на эти два сложных объекта, причем, на тех жестких условиях, которые были заложены конкурсной документацией.

- На ул. Чехова сделали все очень квалифицированно, на Рощинской есть недочеты, но мы надзираем за ходом работ, указываем, они исправляют. В результате повыситься надежность теплоснабжения, что исключит появление аварийных ситуаций, - подчеркнул Алексей Тахтай.

Планы планами, но даже при проведении плановых работ нередко выявляются новые повреждения. Как, например, на Красноармейском проспекте д.7. Фронт работ составляет около 20 м трассы диаметром труб 200 мм.

Вскрылись дефекты трубопровода в районе ул. Зверевой д.19. Там теплотрасса проложена еще в 1982 году. Она отработала полтора нормативных срока. Часть ее – от пл. Богданова до д. №17 по ул. Зверевой – поменяли ранее. Когда выявили, что на следующем участке трассы вытекает теплоноситель, приняли решение приступить к ремонту. Некоторое время без горячего водоснабжения будет часть домов по ул. Зверевой, Сандалова, Военлетов, потому что там трубы диаметром 500 мм и работы, которые не сделать за одни сутки.

Последние годы на Аэродроме дома растут как грибы, хватит ли всем тепловых мощностей?

- Когда проектировалась котельная №10, мощность рассчитывалась на обеспечение всего микрорайона Аэродром, - поясняет Алексей Тахтай. - Сейчас задействована только половина мощностей, поэтому мы спокойно прокладываем новые сети для подключения новоселов, а жители старых домов не чувствуют изменений. Все находится под контролем специалистов. Если возникают локальные моменты – мы на них реагируем и проводим необходимые работы.

Но в «Тепловых сетях» уже задумываются о будущем: предприятие обслуживает еще и микрорайон Мариенбург с Промзоной, жилье продолжает строиться, появляются новые потребители, в том числе промышленные предприятия. В планах - разработка проекта увеличения мощности котельной №10, что будет способствовать дальнейшему развитию города.



