Учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Образовательный процесс организуют с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод школьников на дистант и онлайн-форматы не предусмотрен, отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», – подчеркнула детский омбудсмен.

В условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса актуальным остается вопрос вакцинации. Однако, несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть – так же, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов, подчеркнула Анна Кузнецова.

«Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – подчеркнула детский омбудсмен.

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что речи о начале учебного процесса в удаленном формате не идет.

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – сказал он.

Сергей Кравцов добавил также, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и эта тема находится на постоянном контроле.

По словам координатора партпроекта «Новая школа» в Ленинградской области Марины Григорьевой в регионе продолжается реновация образовательных учреждений, начатая по инициативе губернатора Александра Дрозденко в 2015 году. К 1 сентября после обновления откроются школы в Сланцах, Заклинская, Ропшинская, Торосовская, Войсковицкая, Шумская и Лукашевская, Выборгская школа №14. «Несмотря на то, что первоклассников в этом году на 1500 больше, чем в прошлом, запись в первый класс прошла спокойно и без всяких эксцессов. Родители могли выбрать учреждение рядом с домом или то, которое им интересно. Новый учебный год начнется в очном формате, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Они остаются прежними – использование антисептиков, проветривание и дезинфекция помещений, проверка температуры тела у учеников, для родителей обязательно ношение масок при посещении учебных заведений. 70% педагогов Ленинградской области сделали прививки против коронавируса. Это поможет предотвратить дистанционное обучение» - отметила она.

Напомним, депутаты от «Единой России» ранее отстояли право студентов самостоятельно решать вопрос о вакцинации. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева добилась отмены требования об обязательной вакцинации студентов - возможность получения образования и проживания в общежитии не зависят от наличия прививки. Ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

В июне на съезде «Единой России» по предложению Президента Анна Кузнецова и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.