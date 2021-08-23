Учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Образовательный
процесс организуют с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм.
Перевод школьников на дистант и онлайн-форматы не предусмотрен, отметила
уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам
встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.
«Наша
позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные
учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с
особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», – подчеркнула детский
омбудсмен.
В
условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса актуальным
остается вопрос вакцинации. Однако, несмотря на важность продолжения
прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть – так же, как
дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов, подчеркнула Анна
Кузнецова.
«Результатов
исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны
быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители.
Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – подчеркнула детский
омбудсмен.
Министр
просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что речи о начале учебного процесса в
удаленном формате не идет.
«Нам
важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы
понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян:
школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата
начала учебного года не предполагается», – сказал он.
Сергей
Кравцов добавил также, что с каждым регионом проработаны меры по повышению
защиты здоровья в образовательных организациях и эта тема находится на
постоянном контроле.
По
словам координатора партпроекта «Новая школа» в Ленинградской области Марины
Григорьевой в регионе продолжается реновация образовательных учреждений,
начатая по инициативе губернатора Александра Дрозденко в 2015 году. К 1
сентября после обновления откроются школы в Сланцах, Заклинская, Ропшинская,
Торосовская, Войсковицкая, Шумская и Лукашевская, Выборгская школа №14.
«Несмотря на то, что первоклассников в этом году на 1500 больше, чем в прошлом,
запись в первый класс прошла спокойно и без всяких эксцессов. Родители могли
выбрать учреждение рядом с домом или то, которое им интересно. Новый учебный
год начнется в очном формате, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований. Они остаются прежними – использование антисептиков, проветривание и
дезинфекция помещений, проверка температуры тела у учеников, для родителей
обязательно ношение масок при посещении учебных заведений. 70% педагогов Ленинградской области сделали
прививки против коронавируса. Это поможет предотвратить дистанционное обучение»
- отметила она.
Напомним,
депутаты от «Единой России» ранее отстояли право студентов самостоятельно
решать вопрос о вакцинации. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного
центра «Сириус» Елена Шмелева добилась отмены требования об обязательной вакцинации
студентов - возможность получения образования и проживания в общежитии не
зависят от наличия прививки. Ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от
обязательной вакцинации студентов.
В
июне на съезде «Единой России» по предложению Президента Анна Кузнецова и Елена
Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.