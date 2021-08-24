Пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей

В целях социальной поддержки постоянно проживающие в России пенсионеры получат единовременно по 10 тысяч рублей уже в сентябре. Заявлений подавать не нужно - Пенсионный фонд сделает все сам на основании имеющихся документов. Финансированием расходов займется правительство.

Получение этой выплаты не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер соцподдержки, предусмотренных законодательством. Удерживать имеющиеся долги из этой суммы нельзя.

Напомним, с предложением выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей Владимир Путин выступил на встрече с представителями «Единой России» в минувшее воскресенье, 22 августа. Президент подчеркнул, что средства должны получить все пенсионеры - в том числе и работающие, и военные.

«Российская газета»