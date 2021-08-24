Пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей

В
целях социальной поддержки постоянно проживающие в России пенсионеры получат
единовременно по 10 тысяч рублей уже в сентябре. Заявлений подавать не нужно -
Пенсионный фонд сделает все сам на основании имеющихся документов. Финансированием
расходов займется правительство.
Получение
этой выплаты не учитывается при определении права на получение иных выплат и
при предоставлении мер соцподдержки, предусмотренных законодательством.
Удерживать имеющиеся долги из этой суммы нельзя.
Напомним,
с предложением выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей Владимир Путин выступил
на встрече с представителями «Единой России» в минувшее воскресенье, 22
августа. Президент подчеркнул, что средства должны получить все пенсионеры - в
том числе и работающие, и военные.