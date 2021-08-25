8 месяцев за пьянство за рулём

Житель Гатчины был в очередной раз
застигнут Госавтоинспекцией: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он
вновь сел за руль автомобиля «Лада Калина» и поехал. В одном из населенных
пунктов Гатчинского района его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.
Освидетельствование выявило сильное
алкогольное опьянение. На этом поездка закончилась.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по
статье 264.1 УК РФ: управление транспортным
средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию
или имеющим судимость.
В судебном заседании он полностью
признал свою вину и объявил, что в
настоящее время алкогольные напитки не употребляет и автомобиля в собственности
не имеет. Гатчинский городской суд, согласившись с мотивированной позицией
государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и вынес обвинительный
приговор.
Водитель получил наказание в виде реального лишения
свободы на срок восемь месяцев с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортным средством, на три года.