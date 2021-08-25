8 месяцев за пьянство за рулём

8 месяцев за пьянство за рулём

Злостный нарушитель получил реальный срок за пьяное вождение. Он был четырежды судим за управление в нетрезвом виде без прав, но предыдущие санкции действия не возымели. С упорством, достойным лучшего применения, гражданин продолжал садиться пьяным за руль. Теперь …просто сел.

Рубрики : Криминал     25 Aug 2021

Житель Гатчины был в очередной раз застигнут Госавтоинспекцией: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль автомобиля «Лада Калина» и поехал. В одном из населенных пунктов Гатчинского района его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Освидетельствование выявило сильное алкогольное опьянение. На этом поездка закончилась.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ: управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

В судебном заседании он полностью признал свою вину и объявил, что в настоящее время алкогольные напитки не употребляет и автомобиля в собственности не имеет. Гатчинский городской суд, согласившись с мотивированной позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и вынес обвинительный приговор.

Водитель получил наказание в виде реального лишения свободы на срок восемь месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+