8 месяцев за пьянство за рулём

Житель Гатчины был в очередной раз застигнут Госавтоинспекцией: находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вновь сел за руль автомобиля «Лада Калина» и поехал. В одном из населенных пунктов Гатчинского района его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Освидетельствование выявило сильное алкогольное опьянение. На этом поездка закончилась.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ: управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

В судебном заседании он полностью признал свою вину и объявил, что в настоящее время алкогольные напитки не употребляет и автомобиля в собственности не имеет. Гатчинский городской суд, согласившись с мотивированной позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и вынес обвинительный приговор.

Водитель получил наказание в виде реального лишения свободы на срок восемь месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года.