Миллионы - на счет мошенников

Почти полмиллиона перевела преступникам жительница Гатчины, поверившая в сказку про «мошеннические действия с ее деньгами».

20-го августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 52-летней жительницы Аэродрома. Накануне ей позвонили с мобильного номера, представились сотрудниками Центробанка и сказали, что, возможно (!), в отношении нее происходят мошеннические действия. Необходимо перевести денежные средства на указанный счет.

Действуя по инструкции злоумышленников, гражданка несколько раз перевела через банкомат на проспекте 25 Октября более 490 тысяч рублей. Опомнившись, пошла в полицию. Преступники звонили потерпевшей 23 раза с разных мобильных и городских номеров – с кодом Москвы и Петербурга.

Жительница Тайцев пошла еще дальше и по указанию мошенников набрала кредитов в разных банках на 1 млн 710 тысяч рублей.

19-го августа в гатчинскую полицию обратилась 41-летняя женщина, проживающая в Тайцах. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный с московского телефонного номера и назвался представителем банка. Он заявил, что мошенники взломали ее карту и оформили на ее имя кредиты. Чтобы денежные средства никуда не ушли, надо пойти в банк, снять деньги и погасить кредиты. Гражданка так и сделала. Она оформила на свое имя кредиты в разных банках на общую сумму 1 млн 710 тысяч рублей и через терминал перечислила всё на разные банковские карты, указанные преступником.

18-го августа в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 46-летнего жителя Гатчины, работающего электротехником, которому позвонил липовый представитель Следственного комитета РФ. Этот «представитель» сказал, что на электротехника оформлен кредит, и неизвестные злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить имеющиеся средства, надо перевести деньги на телефонные номера. Далее последовал длинный список из мобильных номеров, начинающихся на «915».

Потерпевший снял 765 тысяч рублей – и перевел на номера, указанные мошенником.

По фактам мошенничеств в значительном и крупном размере возбуждены уголовные дела.