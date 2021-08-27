Школьное питание под надзором «ревизорро»

В
своих обращениях родители интересовались, продолжится ли практика общественных
проверок школьного питания. Информация была направлена в комитет общего и
профессионального образования. Результат – принято решение о продлении проекта.
«Благодаря
инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой новый учебный год в школах нашей
страны начнется очно. При этом мы уделяем особое внимание не только
«коронавирусной» безопасности, но и вопросам школьного питания. Именно поэтому
мы решили сохранить практику общественного контроля за столовыми, которая
понравилась жителям региона», ― рассказал председатель комитета общего и
профессионального образования Сергей Тарасов.
Для
того чтобы оставить заявку на посещение школы в рамках проекта, необходимо
написать в личные сообщения группы Центра управления регионом Ленинградской
области «ВКонтакте» (https://vk.com/tsur47). В письме необходимо указать
населенный пункт и номер школы, которую хотите проверить, а также свои ФИО,
контактный номер и класс, в котором учится ваш ребенок.