Школьное питание под надзором «ревизорро»

Школьное питание под надзором «ревизорро»

Практика общественных проверок школьного питания будет продолжена в новом учебном году. Центр управления регионом Ленинградской области зафиксировал интерес жителей к проекту «Ленинградский ревизорро».

Рубрики : Образование     27 Aug 2021

В своих обращениях родители интересовались, продолжится ли практика общественных проверок школьного питания. Информация была направлена в комитет общего и профессионального образования. Результат – принято решение о продлении проекта.

«Благодаря инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой новый учебный год в школах нашей страны начнется очно. При этом мы уделяем особое внимание не только «коронавирусной» безопасности, но и вопросам школьного питания. Именно поэтому мы решили сохранить практику общественного контроля за столовыми, которая понравилась жителям региона», ― рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Для того чтобы оставить заявку на посещение школы в рамках проекта, необходимо написать в личные сообщения группы Центра управления регионом Ленинградской области «ВКонтакте» (https://vk.com/tsur47). В письме необходимо указать населенный пункт и номер школы, которую хотите проверить, а также свои ФИО, контактный номер и класс, в котором учится ваш ребенок.

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