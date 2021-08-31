Как на портале Госуслуги подать заявление для голосования по месту нахождения

Заявление для голосования по месту нахождения избирателя (а не по месту регистрации) удобно подать с помощью портала «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/, для этого гражданину необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале.

В личном кабинете на портале необходимо выбрать раздел «Мои выборы», после чего нажать на строку «Выбрать другой участок».

При подаче заявления для голосования по месту нахождения на портале «Госуслуги» избиратель самостоятельно сможет выбрать соответствующий избирательный участок, на котором он планирует проголосовать в день голосования. После подтверждения внесенных данных заявление избирателя будет принято.

Обращаем внимание, что подать такие заявления необходимо как для выборов депутатов Государственной Думы России, так и для выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, то есть вышеуказанную процедуру подачи заявления для голосования по месту нахождения необходимо пройти дважды.

На портале заявление можно подать до 13 сентября включительно (до 23.59). Заявление может быть подано избирателем только один раз. При этом избиратель в соответствующие сроки может аннулировать поданное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. После чего избиратель может подать новое заявление в соответствующие сроки.

Также напоминаем, что заявление для голосования по месту нахождения можно подать в любом многофункциональном центре или в любой территориальной избирательной комиссии муниципальных районов, городского округа Ленинградской области. Прием таких заявлений в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области проводится до 13 сентября 2021 года: с понедельника по пятницу - с 14 до 18 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов. Адреса и контактные телефоны территориальных избирательных комиссий Ленинградской области можно узнать на сайте Леноблизбиркома в разделе «Избирательные комиссии» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/territorialnye-izbiratelnye-komissii/. График работы, адрес и телефон соответствующего многофункционального центра можно узнать на официальном сайте www.mfc47.ru. С 8 сентября заявления начнут принимать также еще и в любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области