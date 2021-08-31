Праздник Ингрии на гатчинской земле

Юханнус прошел в
Ленинградской области в 33-й раз. Но в этом году сильно припозднился, поэтому
педантичные гости называли его праздником Ингрии. На самом деле он отмечается в
субботу между 20 и 26 июня. Юханнус (Иванов день) - день летнего солнцестояния
(или Ивана Купалы), один из главных праздников для ингерманландских финнов. На
празднике Юханнус важным было все - высокие костры, песни до утра, яркие
наряды, плетение венков, гадания о будущем и, конечно же, народные игры.
В наше время
Юханнус превратился в праздник культуры, который собирает под открытым небом сотни
зрителей, творческие коллективы, музыкантов, танцоров и мастеров прикладного
творчества. О символах праздника не забывают. На Лялином лугу сцена была
украшена полевыми цветами и вязанками сена, мост через реку - цветными лентами.
Большинство участников и гостей приехали в национальных костюмах, женщины
украсили себя венками из разнотравья.
Небесная
канцелярия тоже внесла свою лепту в проведение праздника и в последнюю субботу
лета подарила по-настоящему жаркий летний день. Со сцены и по всему Лялину лугу
целый день звучала финская и русская речь. По традиции праздник открылся
большим объединяющим всех участников и гостей хороводом и исполнением гимна Nouse Inkeri.
К участникам
праздника обратились представители всех ветвей власти. В приветствии
председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак было отмечено,
что «заряжающая оптимизмом положительная энергетика этого праздника собрала
десятки самых преданных гостей, лучшие народные коллективы, чтобы каждый смог
почувствовать единение с силами природы и приобщиться к обрядам далеких
предков, суть которых всегда была в победе света над тьмой, добра над злом».
С теплыми
приветствиями на финском и русском языках выступили руководители региональных и
местных организаций ингерманландских финнов – Дмитрий Поляков, Елена Тикка,
Валерий Кокко, Валерий Тойко. Благодарности за личный вклад в сохранение
культуры и традиций и памятные подарки от администрации, Дома дружбы
Ленинградской области и церкви Ингрии были вручены всем, кто стоял у истоков и их
последователям, которые сейчас продолжают их дело на Гатчинской земле. В числе
награжденных - Арво Сойту, Владимир Яковлев, Валерий Тойко.
Праздничный
концерт открыл хор Евангелическо-лютеранского Скворицкого прихода. С восторгом
зрители аплодировали известному фольклорно-этнографическому ансамблю
ингерманландских финнов «Рёнтюшки» из деревни Рапполово. Своим искусством
гостей порадовали ансамбль традиционной финской песни «Pieni polku»,
фолк-группа «Talomerkit», исполнители народной музыки Центра культуры
ингерманландских финнов «Hatsina», группа современного пения «PILwe»,
танцевальные коллективы - группа «Piirileikki», студия современного танца
«Нарцы» и другие артисты.
Всем коллективам и
исполнителям были вручены дипломы и памятные сувениры.
- Из-за пандемии
праздник откладывался два раза. Как только снялись некоторые ограничения, мы
быстрыми темпами приступили к организации праздника, – рассказывает
руководитель общественной организации «Гатчинское общество ингерманландских
финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко. – Большое спасибо основным организаторам –
это комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленобласти, гатчинская и сиверская администрации и региональное
общество «Инкерин-Лиитто». Наше гатчинское общество «Инкери-Сеура» является
основным полевым организатором этого праздника. Как всегда, на нашу организацию
была возложена большая часть работы по оборудованию площадки. И это понятно, мы
живем здесь – это наша гатчинская земля. Спасибо за участие и помощь Владимиру
Юнолайнену, Юрию Саволайнену и Тойво Пумалайнену. Мы монтировали сцену, вешали
баннеры, ставили палатки, украшали мост, возводили костер. У нас получилось практически
все в том же объеме, что и раньше. За исключением детских площадок и городка
мастеров. К сожалению, не смогли приехать коллективы из Эстонии и Финляндии. Но,
в основном, участники те же, от всей души благодарю их за творческие подарки и
радость, которой они щедро делятся со всеми.
В программе
праздника были и народные спортивные игры, и катание на лошадях, и мастер-классы
по изготовлению сувениров.
Главные символы
праздника – огонь, олицетворяющий жаркое летнее солнце, и вода. Для того чтобы
год был удачным, ингерманландцы пускали по реке венок из полевых цветов и загадывали
желание. Тех, кто верит в чудо, оказалось немало – и поплыли по реке Оредеж
вереницы венков.
По традиции
кульминацией праздника стал большой юханновский костер.
Татьяна Можаева