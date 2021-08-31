Праздник Ингрии на гатчинской земле

Юханнус прошел в Ленинградской области в 33-й раз. Но в этом году сильно припозднился, поэтому педантичные гости называли его праздником Ингрии. На самом деле он отмечается в субботу между 20 и 26 июня. Юханнус (Иванов день) - день летнего солнцестояния (или Ивана Купалы), один из главных праздников для ингерманландских финнов. На празднике Юханнус важным было все - высокие костры, песни до утра, яркие наряды, плетение венков, гадания о будущем и, конечно же, народные игры.

В наше время Юханнус превратился в праздник культуры, который собирает под открытым небом сотни зрителей, творческие коллективы, музыкантов, танцоров и мастеров прикладного творчества. О символах праздника не забывают. На Лялином лугу сцена была украшена полевыми цветами и вязанками сена, мост через реку - цветными лентами. Большинство участников и гостей приехали в национальных костюмах, женщины украсили себя венками из разнотравья.

Небесная канцелярия тоже внесла свою лепту в проведение праздника и в последнюю субботу лета подарила по-настоящему жаркий летний день. Со сцены и по всему Лялину лугу целый день звучала финская и русская речь. По традиции праздник открылся большим объединяющим всех участников и гостей хороводом и исполнением гимна Nouse Inkeri.

К участникам праздника обратились представители всех ветвей власти. В приветствии председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лиры Бурак было отмечено, что «заряжающая оптимизмом положительная энергетика этого праздника собрала десятки самых преданных гостей, лучшие народные коллективы, чтобы каждый смог почувствовать единение с силами природы и приобщиться к обрядам далеких предков, суть которых всегда была в победе света над тьмой, добра над злом».

С теплыми приветствиями на финском и русском языках выступили руководители региональных и местных организаций ингерманландских финнов – Дмитрий Поляков, Елена Тикка, Валерий Кокко, Валерий Тойко. Благодарности за личный вклад в сохранение культуры и традиций и памятные подарки от администрации, Дома дружбы Ленинградской области и церкви Ингрии были вручены всем, кто стоял у истоков и их последователям, которые сейчас продолжают их дело на Гатчинской земле. В числе награжденных - Арво Сойту, Владимир Яковлев, Валерий Тойко.

Праздничный концерт открыл хор Евангелическо-лютеранского Скворицкого прихода. С восторгом зрители аплодировали известному фольклорно-этнографическому ансамблю ингерманландских финнов «Рёнтюшки» из деревни Рапполово. Своим искусством гостей порадовали ансамбль традиционной финской песни «Pieni polku», фолк-группа «Talomerkit», исполнители народной музыки Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina», группа современного пения «PILwe», танцевальные коллективы - группа «Piirileikki», студия современного танца «Нарцы» и другие артисты.

Всем коллективам и исполнителям были вручены дипломы и памятные сувениры.

- Из-за пандемии праздник откладывался два раза. Как только снялись некоторые ограничения, мы быстрыми темпами приступили к организации праздника, – рассказывает руководитель общественной организации «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко. – Большое спасибо основным организаторам – это комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, гатчинская и сиверская администрации и региональное общество «Инкерин-Лиитто». Наше гатчинское общество «Инкери-Сеура» является основным полевым организатором этого праздника. Как всегда, на нашу организацию была возложена большая часть работы по оборудованию площадки. И это понятно, мы живем здесь – это наша гатчинская земля. Спасибо за участие и помощь Владимиру Юнолайнену, Юрию Саволайнену и Тойво Пумалайнену. Мы монтировали сцену, вешали баннеры, ставили палатки, украшали мост, возводили костер. У нас получилось практически все в том же объеме, что и раньше. За исключением детских площадок и городка мастеров. К сожалению, не смогли приехать коллективы из Эстонии и Финляндии. Но, в основном, участники те же, от всей души благодарю их за творческие подарки и радость, которой они щедро делятся со всеми.

В программе праздника были и народные спортивные игры, и катание на лошадях, и мастер-классы по изготовлению сувениров.

Главные символы праздника – огонь, олицетворяющий жаркое летнее солнце, и вода. Для того чтобы год был удачным, ингерманландцы пускали по реке венок из полевых цветов и загадывали желание. Тех, кто верит в чудо, оказалось немало – и поплыли по реке Оредеж вереницы венков.

По традиции кульминацией праздника стал большой юханновский костер.

Татьяна Можаева