Как помочь подростку успешно стартовать

Участников круглого стола приветствовали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов и руководитель программы «Семья и дети» Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира Гарифулина.

Людмила Нещадим рассказала об успешном экономическом развитии Ленинградской области, которое позволяет реализовывать социальные проекты, в числе которых – городок «Надежда» для многодетных семей, воспитывающих приемных детей на профессиональной основе. Глава районной администрации выразила уверенность в том, что гости мероприятия смогут использовать опыт Гатчинского района в своих регионах.

Сергей Тарасов добавил, что хорошее экономическое состояние региона позволяет ежегодно выделять до 500 млн рублей на поддержку детей-сирот и их социальную защиту. На эти средства ребятам, достигшим совершеннолетия, в том числе покупают квартиры. Период ожидания нового жилья составляет не более одного года. Что касается работы с детьми до их 18-летия, то в приоритете – устройство сирот в новые семьи. Благодаря мерам поддержки приемных семей количество детских домов в Ленинградской области сократилось с 27-ми до 10-ти.

- За помощь в развитии института приемной семьи мы благодарим Фонд Тимченко, который взял на себя большую часть работы на начальном этапе, а также администрацию Гатчинского района, которая всегда открыта к диалогу, - сказал Сергей Тарасов.

Чтобы старт стал успешным!

Эльвира Гарифулина подробно рассказала участникам съезда о городке «Надежда» и новом проекте по сопровождению детей-сирот.

Напомним, городок для многодетных приемных семей был построен в деревне Войсковицы в 2009 году. Каждый из десяти коттеджей рассчитан на две многодетные семьи. Здесь же открылся общественный культурный центр, где семьи, их дети и жители соседних населенных пунктов могут проводить совместные праздники, обучающие занятия. В 2019 году благотворительный фонд «Ключ», который занимался строительством городка, передал здания в собственность Ленинградской области, их оперативным управлением сегодня занимается Сиверский ресурсный центр. Следующим этапом развития института приемной семьи стал проект «Сопровождаемое проживание – успешный старт!», для реализации которого в 2019 году был выделен отдельный коттедж.

Сегодня в нем проживают пять выпускников Сиверского ресурсного центра. Каждый из них находится в «переходном» периоде – в процессе переезда в собственное жилье или устройства в общежитие при учебном учреждении. С ними работают психолог, социальный педагог, воспитатель, куратор. Ребятам оказывают юридическую, социальную, педагогическую помощь, учат налаживать отношения с людьми. Для них разработаны методические информационные материалы, в которых рассказывается о том, какие документы они должны иметь, где их получить, что такое трудовой договор, какие выплаты им положены от государства и как их получить, куда обращаться за медицинской помощью в случае необходимости и многое другое. Но самое главное – в рамках проекта ребят учат обычной жизни и простейшим навыкам, которых они были лишены из-за проживания в ресурсном центре.

- Ребята сами себе готовят, делают уборку, стирают белье, учатся ходить в магазины и осознанно тратить деньги. В 18 лет даже «домашние» дети еще не готовы стать полноценными взрослыми, что уж говорить о тех, на чью долю выпали такие испытания. Поэтому нам важно поддержать ребят в этот переходный период, - пояснила Эльвира Гарифулина.

Всего за время работы проекта его участниками стали десять выпускников ресурсного центра. Кстати, даже после их окончательного вылета из гнезда ребят продолжают курировать сотрудники Сиверского ресурсного центра и фонда Тимченко.

«Молодые взрослые»

Участники круглого стола посетили дом, где сегодня в рамках проекта «Сопровождаемое проживание – успешный старт!» проживают «молодые взрослые». Именно так их называет куратор Марина Вайнилко.

- Сначала ребята думали, что здесь их ждет привычная жизнь, как в ресурсном центре, но это не так. Они вольны жить так, как хотят, приглашать к себе друзей, ездить, куда захотят. Но у нас, как и в любой другой семье, есть свои правила. Наша основная задача – приучить ребят к полному самообслуживанию. Сначала у них возникали с трудности с приготовлением пищи и уборкой, так как они привыкли, что за них все это другие делают, но затем они привыкли, - рассказала она.

Гости городка «Надежда» заинтересованно общались с подростками, расспрашивая об их ежедневной жизни, организации быта, будущей учебе или работе. По итогам встречи все пришли к выводу, что данный опыт обязательно необходимо тиражировать.

Напомним, XVII Съезд уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения» проходил в Ленинградской области с 24 по 25 августа. Открытие съезда состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина с выставки «Безопасность детства». Здесь же прошло пленарное заседание съезда и педагогический совет «Воспитательное пространство безопасного детства». Участники съезда принимали участие в дискуссионных площадках, семинарах в Ленинградском областном институте развития образования.

Встреча уполномоченных завершилась в центре образования «Кудрово» при участии Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая подчеркнула важность объединения всех ведомств в создании безопасных условий жизни детей. Она также сообщила, что тема безопасности ребенка вошла в народную программу «Единой России». Детский омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области Тамару Литвинову за проведение съезда, отметив, что наш регион стал «родиной концепции безопасности детства», а все выработанные за два дня работы съезда тезисы лягут в основу федеральной стратегии безопасности детства.

Ирина Хрусталёва

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