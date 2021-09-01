Как помочь подростку успешно стартовать

Участников круглого стола
приветствовали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий
Филоненко, председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тарасов и руководитель программы «Семья и дети»
Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко Эльвира Гарифулина.
Людмила Нещадим рассказала об успешном
экономическом развитии Ленинградской области, которое позволяет реализовывать
социальные проекты, в числе которых – городок «Надежда» для многодетных семей,
воспитывающих приемных детей на профессиональной основе. Глава районной администрации
выразила уверенность в том, что гости мероприятия смогут использовать опыт
Гатчинского района в своих регионах.
Сергей Тарасов добавил, что хорошее
экономическое состояние региона позволяет ежегодно выделять до 500 млн рублей
на поддержку детей-сирот и их социальную защиту. На эти средства ребятам,
достигшим совершеннолетия, в том числе покупают квартиры. Период ожидания
нового жилья составляет не более одного года. Что касается работы с детьми до
их 18-летия, то в приоритете – устройство сирот в новые семьи. Благодаря мерам
поддержки приемных семей количество детских домов в Ленинградской области
сократилось с 27-ми до 10-ти.
- За помощь в развитии института приемной семьи
мы благодарим Фонд Тимченко, который взял на себя большую часть работы на
начальном этапе, а также администрацию Гатчинского района, которая всегда
открыта к диалогу, - сказал Сергей Тарасов.
Чтобы старт стал успешным!
Эльвира Гарифулина
подробно рассказала участникам съезда о городке «Надежда» и новом проекте по
сопровождению детей-сирот.
Напомним, городок для многодетных приемных
семей был построен в деревне Войсковицы в 2009 году. Каждый из десяти коттеджей
рассчитан на две многодетные семьи. Здесь же открылся общественный культурный
центр, где семьи, их дети и жители соседних населенных пунктов могут проводить
совместные праздники, обучающие занятия. В 2019 году благотворительный фонд
«Ключ», который занимался строительством городка, передал здания в
собственность Ленинградской области, их оперативным управлением сегодня занимается
Сиверский ресурсный центр. Следующим этапом развития института приемной семьи
стал проект «Сопровождаемое проживание – успешный старт!», для реализации
которого в 2019 году был выделен отдельный коттедж.
Сегодня в нем проживают пять выпускников Сиверского
ресурсного центра. Каждый из них находится в «переходном» периоде – в процессе
переезда в собственное жилье или устройства в общежитие при учебном учреждении.
С ними работают психолог, социальный педагог, воспитатель, куратор. Ребятам
оказывают юридическую, социальную, педагогическую помощь, учат налаживать
отношения с людьми. Для них разработаны методические информационные материалы,
в которых рассказывается о том, какие документы они должны иметь, где их
получить, что такое трудовой договор, какие выплаты им положены от государства
и как их получить, куда обращаться за медицинской помощью в случае
необходимости и многое другое. Но самое главное – в рамках проекта ребят учат
обычной жизни и простейшим навыкам, которых они были лишены из-за проживания в
ресурсном центре.
- Ребята сами себе готовят, делают уборку,
стирают белье, учатся ходить в магазины и осознанно тратить деньги. В 18 лет
даже «домашние» дети еще не готовы стать полноценными взрослыми, что уж
говорить о тех, на чью долю выпали такие испытания. Поэтому нам важно
поддержать ребят в этот переходный период, - пояснила Эльвира Гарифулина.
Всего за время работы проекта его участниками
стали десять выпускников ресурсного центра. Кстати, даже после их
окончательного вылета из гнезда ребят продолжают курировать сотрудники
Сиверского ресурсного центра и фонда Тимченко.
«Молодые взрослые»
Участники круглого стола посетили дом, где
сегодня в рамках проекта «Сопровождаемое проживание – успешный старт!»
проживают «молодые взрослые». Именно так их называет куратор Марина Вайнилко.
- Сначала ребята думали, что здесь их ждет
привычная жизнь, как в ресурсном центре, но это не так. Они вольны жить так,
как хотят, приглашать к себе друзей, ездить, куда захотят. Но у нас, как и в
любой другой семье, есть свои правила. Наша основная задача – приучить ребят к
полному самообслуживанию. Сначала у них возникали с трудности с приготовлением
пищи и уборкой, так как они привыкли, что за них все это другие делают, но
затем они привыкли, - рассказала она.
Гости городка «Надежда»
заинтересованно общались с подростками, расспрашивая об их ежедневной жизни,
организации быта, будущей учебе или работе. По итогам встречи все пришли к
выводу, что данный опыт обязательно необходимо тиражировать.
Напомним, XVII Съезд уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и
пути решения» проходил в Ленинградской области с 24 по 25 августа. Открытие
съезда состоялось в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина с выставки
«Безопасность детства». Здесь же прошло пленарное заседание съезда и
педагогический совет «Воспитательное пространство безопасного детства».
Участники съезда принимали участие в дискуссионных площадках, семинарах в
Ленинградском областном институте развития образования.
Встреча уполномоченных завершилась в центре
образования «Кудрово» при участии Уполномоченного при Президенте России по
правам ребенка Анны Кузнецовой, которая подчеркнула важность объединения всех
ведомств в создании безопасных условий жизни детей. Она также сообщила, что
тема безопасности ребенка вошла в народную программу «Единой России». Детский
омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области
Тамару Литвинову за проведение съезда, отметив, что наш регион стал «родиной концепции
безопасности детства», а все выработанные за два дня работы съезда тезисы лягут
в основу федеральной стратегии безопасности детства.
Ирина Хрусталёва
Фото автора