Семья Антиповых обрела новый дом после пожара

Уже 9 августа Антиповы вселились в новый дом. 24 августа в гости к Антиповым приехали сотрудники благотворительного фонда многодетных матерей «Теплый дом» - привезли школьные принадлежности и ранцы для всех их десяти учеников. А заодно и посмотрели, как обживается семья в новом доме.

Дружную семью Антиповых хорошо знают в Гатчинском районе. Всего в семье воспитывалось 20 (!) детей, из которых четырнадцать - приемные. Практически все приемные дети — с непростыми диагнозами. Как говорит мама, Лия Михайловна, здоровых детей и так возьмут, а вот больных...

Сейчас в семье живут четырнадцать детей — двенадцать несовершеннолетних и два студента. Шестеро уже отделились, некоторые из них обзавелись собственными семьями и малышами: у Лии Михайловны и Игоря Борисовича уже пять внуков — четыре мальчика и девочка!

Пожар

Этим летом вся семья Антиповых, как обычно, собиралась на юг. Для них этот ежегодный выезд всегда был очень важным событием — хотя бы ненадолго вывезти к морю всех своих детей. Еще весной были полностью оплачены путевки, куплены билеты — на 29 июля. Но наступил этот страшный понедельник - 5 июля...

Пожар произошел около шести утра, когда в доме все еще спали. Тревогу подняла старшая дочь Антиповых, Аня. Она проснулась от запаха гари и сразу подумала, что что-то горит во дворе. Все оказалось гораздо хуже — огнем оказалось охвачено все подворье Антиповых, включая дом. Выскакивали, кто в чем был, хватая и выводя малышей. За ними из дома выбежали и комнатные собачки. Вся остальная домашняя живность — козы, кролики, куры - сгорела заживо...

- Мы до сих пор не знаем причину пожара, - говорит Лия Михайловна. - Но совершенно точно дело не в электричестве: ввод в дом оставался неохваченным огнем, когда уже горела крыша.

Всем миром

Первой, кому позвонила Лия Михайловна в то страшное утро, была руководитель благотворительного фонда «Теплый дом» Лариса Калинина.

«Я не знаю, что делать, - услышала Лариса Павловна по телефону. - Нам больше негде жить, мы все потеряли...»

- Мы очень давно дружим с этой семьей — она для меня родная, - говорит Лариса Павловна. - Как только Лия Михайловна позвонила мне, я сразу же связалась с администрацией Гатчинского района, с властями Сиверского поселения. Администрация Сиверского поселения решила вопрос моментально, в тот же день предоставив семье временное жилище - двухкомнатную квартиру. Да, конечно, квартира маленькая для такой большой семьи, но они их сразу с улицы забрали, ведь сгорело абсолютно все... Конечно, в первые дни было страшно, но, к счастью, выяснилось, что можно решить все вопросы.

Низкий поклон и огромное спасибо всем, кто откликнулся, кто помогал собирать вещи, мебель и все необходимое для семьи Антиповых. Наш фонд тесно сотрудничает с организацией «Партнерство каждому ребенку» в Санкт-Петербурге. Когда они узнали об этой беде, моментально выделили 15 тысяч рублей. 40 тысяч рублей выделил областной Детский фонд. И все это в день пожара! Мы сразу купили семье отличную стиральную машину с сушилкой, которая им была просто необходима.

Почти сразу же после трагедии стали решать вопрос с постоянным жильем.

- Сначала думали строить новый дом на пожарище, - говорит Лия Михайловна. - Но подсчитали, прикинули, и стало понятно, что это невозможно — там не осталось ничего: по периметру всего участка сгорело все, не осталось ни одной стенки... Новое строительство было бы очень дорогим, да и времени не было на это. И мы приняли решение купить дом. Перебрали много вариантов, остановившись на этом доме... Денег не хватало, и пришлось взять ипотеку. Помогли гатчинцы, которые сразу же организовали сбор недостающей суммы и необходимых вещей.

Спасибо всем огромное за моральную и материальную поддержку — сами мы бы не смогли так быстро встать на ноги. Хочу сказать слова благодарности администрации Сиверского поселения и ее руководителю Дмитрию Сергеевичу Румянцеву. Он был в отпуске, но приехал к нам уже в восемь часов утра — с ключами от квартиры. Нас сразу заселили в двухкомнатную квартиру из резервного фонда администрации. Из воинской части моментально привезли двухъярусные кровати, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье. Привезли посуду и сразу накормили детей... Очень хочу поблагодарить благотворительный фонд «Теплый дом», Ларису Павловну Калинину. Они нашли для нас и вещи, и продукты, и мебель, а теперь еще и помогли собрать детей в школу. Искренняя благодарность областному Детскому фонду и уполномоченному по правам ребенка Ленинградской области Тамаре Литвиновой.

Новоселье

А на юг Антиповы все же поехали! Оказалось, все та же Анечка успела захватить во время пожара сумку со всеми необходимыми документами. Семья уехала отдыхать в день переезда в новый дом, сразу после перевозки вещей. В доме оставались старшие. Вернулись спустя десять дней, 9 августа - уже на новоселье!

Как говорит Лия Михайловна, поездка на юг очень помогла - дети хотя бы перестали плакать по ночам...

- Дом хороший, добротный, - рассказывает она. - Меньше прежнего в два раза, конечного, но места хватает всем: 120 квадратных метров, два этажа, восемь комнат... Есть все коммуникации — вода, канализация. Еще одно преимущество нового дома — совсем близко теперь школа и детский сад, а раньше приходилось отвозить всех детей на машине. Но наша главная задача сейчас — довести до конца оформление дома и выкупить его.

Конечно, впереди еще много хлопот. Надо сделать ремонт, утеплить дом к зиме, окончательно обустроиться внутри. Антиповы уже планируют со временем расширить площадь дома, сделав пристройку – кухню, на которой получится разместиться всей семье за общим столом. Много сил потребует и приусадебный участок. Он большой — целых 22 сотки. На старом подворье у Антиповых всегда было много цветов, уже появились цветы и здесь, на новом месте...

Добро ходит по кругу

На просторном дворе отчаянно пытается привлечь к себе внимание цепной черный пес Тимофей — наследство от бывших хозяев дома. Аня ласково опрокидывает его на спину и треплет мохнатое брюхо. Собака счастлива, а это верный знак того, что в этом доме все друг друга любят.

Трется об ноги огромный и роскошный кот Бегемот. Как рассказала Лия Михайловна, он успел спастись во время пожара, но его две недели не могли поймать. Соседи говорили — спал на пожарище и никого к себе не подпускал. Только спустя две недели пришел к соседям поесть... В сарае прячется еще одно живое существо, выжившее после пожара — козел. А еще в сарае недавно поселились дойная козочка Веснушка с двумя козлятами — подарок от многодетной семьи, которой Лия Михайловна в свое время подарила своих козлят — от козочек, которых ей в свою очередь привез «Теплый дом».

Добро ходит по кругу, время от времени делая очередной виток вверх, к небу...

Юлия Лысанюк