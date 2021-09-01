Семья Антиповых обрела новый дом после пожара

Уже
9 августа Антиповы вселились в новый дом. 24 августа в гости к Антиповым
приехали сотрудники благотворительного фонда многодетных матерей «Теплый дом» -
привезли школьные принадлежности и ранцы для всех их десяти учеников. А заодно
и посмотрели, как обживается семья в новом доме.
Дружную
семью Антиповых хорошо знают в Гатчинском районе. Всего в семье воспитывалось
20 (!) детей, из которых четырнадцать - приемные. Практически все приемные дети
— с непростыми диагнозами. Как говорит мама, Лия Михайловна, здоровых детей и
так возьмут, а вот больных...
Сейчас
в семье живут четырнадцать детей — двенадцать несовершеннолетних и два
студента. Шестеро уже отделились, некоторые из них обзавелись собственными
семьями и малышами: у Лии Михайловны и Игоря Борисовича уже пять внуков —
четыре мальчика и девочка!
Этим
летом вся семья Антиповых, как обычно, собиралась на юг. Для них этот ежегодный
выезд всегда был очень важным событием — хотя бы ненадолго вывезти к морю всех
своих детей. Еще весной были полностью оплачены путевки, куплены билеты — на 29
июля. Но наступил этот страшный понедельник - 5 июля...
Пожар
произошел около шести утра, когда в доме все еще спали. Тревогу подняла старшая
дочь Антиповых, Аня. Она проснулась от запаха гари и сразу подумала, что что-то
горит во дворе. Все оказалось гораздо хуже — огнем оказалось охвачено все
подворье Антиповых, включая дом. Выскакивали, кто в чем был, хватая и выводя
малышей. За ними из дома выбежали и комнатные собачки. Вся остальная домашняя
живность — козы, кролики, куры - сгорела заживо...
- Мы
до сих пор не знаем причину пожара, - говорит Лия Михайловна. - Но совершенно
точно дело не в электричестве: ввод в дом оставался неохваченным огнем, когда
уже горела крыша.
Первой,
кому позвонила Лия Михайловна в то страшное утро, была руководитель
благотворительного фонда «Теплый дом» Лариса Калинина.
«Я
не знаю, что делать, - услышала Лариса Павловна по телефону. - Нам больше негде
жить, мы все потеряли...»
- Мы
очень давно дружим с этой семьей — она для меня родная, - говорит Лариса
Павловна. - Как только Лия Михайловна позвонила мне, я сразу же связалась с
администрацией Гатчинского района, с властями Сиверского поселения.
Администрация Сиверского поселения решила вопрос моментально, в тот же день
предоставив семье временное жилище - двухкомнатную квартиру. Да, конечно,
квартира маленькая для такой большой семьи, но они их сразу с улицы забрали,
ведь сгорело абсолютно все... Конечно, в первые дни было страшно, но, к
счастью, выяснилось, что можно решить все вопросы.
Низкий
поклон и огромное спасибо всем, кто откликнулся, кто помогал собирать вещи,
мебель и все необходимое для семьи Антиповых. Наш фонд тесно сотрудничает с
организацией «Партнерство каждому ребенку» в Санкт-Петербурге. Когда они узнали
об этой беде, моментально выделили 15 тысяч рублей. 40 тысяч рублей выделил
областной Детский фонд. И все это в день пожара! Мы сразу купили семье отличную
стиральную машину с сушилкой, которая им была просто необходима.
Почти
сразу же после трагедии стали решать вопрос с постоянным жильем.
- Сначала думали строить новый дом на пожарище, - говорит
Лия Михайловна. - Но подсчитали, прикинули, и стало понятно, что это невозможно
— там не осталось ничего: по периметру всего участка сгорело все, не осталось
ни одной стенки... Новое строительство было бы очень дорогим, да и времени не
было на это. И мы приняли решение купить дом. Перебрали много вариантов,
остановившись на этом доме... Денег не хватало, и пришлось взять ипотеку.
Помогли гатчинцы, которые сразу же организовали сбор недостающей суммы и
необходимых вещей.
Спасибо всем огромное за моральную и материальную
поддержку — сами мы бы не смогли так быстро встать на ноги. Хочу сказать слова
благодарности администрации Сиверского поселения и ее руководителю Дмитрию
Сергеевичу Румянцеву. Он был в отпуске, но приехал к нам уже в восемь часов
утра — с ключами от квартиры. Нас сразу заселили в двухкомнатную квартиру из
резервного фонда администрации. Из воинской части моментально привезли
двухъярусные кровати, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье. Привезли
посуду и сразу накормили детей... Очень хочу поблагодарить благотворительный
фонд «Теплый дом», Ларису Павловну Калинину. Они нашли для нас и вещи, и
продукты, и мебель, а теперь еще и помогли собрать детей в школу. Искренняя
благодарность областному Детскому фонду и уполномоченному по правам ребенка
Ленинградской области Тамаре Литвиновой.
А на
юг Антиповы все же поехали! Оказалось, все та же Анечка успела захватить во
время пожара сумку со всеми необходимыми документами. Семья уехала отдыхать в
день переезда в новый дом, сразу после перевозки вещей. В доме оставались
старшие. Вернулись спустя десять дней, 9 августа - уже на новоселье!
Как
говорит Лия Михайловна, поездка на юг очень помогла - дети хотя бы перестали
плакать по ночам...
-
Дом хороший, добротный, - рассказывает она. - Меньше прежнего в два раза,
конечного, но места хватает всем: 120 квадратных метров, два этажа, восемь
комнат... Есть все коммуникации — вода, канализация. Еще одно преимущество
нового дома — совсем близко теперь школа и детский сад, а раньше приходилось
отвозить всех детей на машине. Но наша главная задача сейчас — довести до конца
оформление дома и выкупить его.
Конечно,
впереди еще много хлопот. Надо сделать ремонт, утеплить дом к зиме,
окончательно обустроиться внутри. Антиповы уже планируют со временем расширить
площадь дома, сделав пристройку – кухню, на которой получится разместиться всей
семье за общим столом. Много сил потребует и приусадебный участок. Он большой —
целых 22 сотки. На старом подворье у Антиповых всегда было много цветов, уже
появились цветы и здесь, на новом месте...
На
просторном дворе отчаянно пытается привлечь к себе внимание цепной черный пес
Тимофей — наследство от бывших хозяев дома. Аня ласково опрокидывает его на
спину и треплет мохнатое брюхо. Собака счастлива, а это верный знак того, что в
этом доме все друг друга любят.
Трется
об ноги огромный и роскошный кот Бегемот. Как рассказала Лия Михайловна, он
успел спастись во время пожара, но его две недели не могли поймать. Соседи
говорили — спал на пожарище и никого к себе не подпускал. Только спустя две
недели пришел к соседям поесть... В сарае прячется еще одно живое существо,
выжившее после пожара — козел. А еще в сарае недавно поселились дойная козочка
Веснушка с двумя козлятами — подарок от многодетной семьи, которой Лия
Михайловна в свое время подарила своих козлят — от козочек, которых ей в свою
очередь привез «Теплый дом».
Добро
ходит по кругу, время от времени делая очередной виток вверх, к небу...