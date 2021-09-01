«Точка роста» – мечта для взрослых, реальность – для детей

В
2021 году Никольская школа стала участником национального проекта «Образование»,
федерального проекта «Современная школа». В течение лета на втором этаже
учебного учреждения продолжался ремонт – строители готовили новые кабинеты для центра
«Точка роста». Сегодня учащиеся школы имеют возможность дополнительно прокачивать
свои знания по биологии, химии, физике и проектной деятельности параллельно с
основным образовательным процессом. Кроме этого, в центре были оборудованы
лаборантские помещения.
Символическую
красную ленточку во время открытия центра «Точка рост» перерезали глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава администрации
Большеколпанского поселения Марина Бычинина и директор Никольской школы Петр
Маргвелашвили.
Петр
Маргвелашвили выразил уверенность в том, что центр «Точка роста» даст
Никольской школе толчок для дальнейшего развития в области научно-технических
дисциплин и формирования у школьников интереса к химии, физике, биологии и
робототехнике.
-
Для нас «Точка роста» - это не только подарок, но и большая ответственность.
Будем развивать наших воспитанников с помощью современных технологий,
параллельно с научно-техническим прогрессом, чтобы они нашли занятия по
интересам, которые возможно станут их будущей профессией, - сказал Петр
Маргвелашвили.
С
ним согласилась Марина Бычинина, которая отметила, что центры «Точка роста»
создаются? в первую очередь? для жизни и всестороннего развития детей, а не
только для обучения.
Людмила
Нещадим поздравила всех педагогов и учеников с Днем знаний и пожелала
интересных занятий в новых кабинетах «Точки роста».
-
Центр поможет ребятам получить дополнительные знания, а педагогам – максимально
реализовать свой потенциал и компетенции, - сказала глава районной
администрации.
Людмила
Нещадим также добавила, что первого сентября центры «Точка роста» открылись
также в Пудостьской школе, Вырицкой школе и еще в 24-х школах Ленинградской
области. Всего в Гатчинском районе сегодня открыты семь центров «Точка роста»,
к 2024 году их количество планируется увеличить еще на 15 центров.
-
Таким образом, в каждой сельской школе мы создадим замечательную базу для
занятий наукой, инновациями, - сказала Людмила Нещадим.
После
торжественного открытия ребята разошлись по новым кабинетам на занятия, где их
ждало погружение в глубины привычных школьных предметов и новые знания.
Почетные гости не остались в стороне и посетили каждый из них.
Для
центра «Точка роста» в Никольской школе за счет федерального бюджета было
закуплено оборудование (демонстрационные комплекты, ноутбуки, МФУ) на сумму 1,6
млн рублей. За счет бюджета Гатчинского района был выполнен ремонт помещений
центра в соответствии с бренд-буком «Точки роста» на сумму 3,3 млн рублей, еще
2,5 млн рублей было выделено на приобретение оборудования – интерактивных досок,
мебели, разработанной по индивидуальному проекту, лабораторной мебели и
полиграфической продукции.
Руководитель
центра «Точка роста», учитель информатики, педагог дополнительного образования
Сергей Вихров в ходе занятия по робототехнике отметил, что главная задача в
процессе знакомства детей с новым оборудованием – научить ребят не бояться.
Тогда они будут свободны в своих действиях и открыты к новым знаниям. Новый
центр уже заключил договор сотрудничества с Информационно-методическим центром
поселка Новый Свет, который выделил для проведения дополнительных занятий
3D-принтер и 3D-ручки.
Пока
ребята разбирали коробки с проводами, светодиодами и резисторами ученица 9-го
класса Серафима Филичева призналась, что хоть и выбрала для себя гуманитарное
направление в будущем, с удовольствием будет посещать дополнительные занятия в
«Точке роста».
После
уроков Людмила Нещадим призналась, что с удовольствием посещала бы такие
занятия в свои школьные годы.
- Я
бы выбрала химию и биологию, так как мечтала стать врачом. Но мы росли в другое
время и даже мечтать не могли о таких условиях, которые создаются сегодня в
наших школах. Наступило время больших возможностей для мотивированных ребят –
тех, кто хочет стать успешным в жизни. Искренне рада за систему образования
Гатчинского района, - сказала глава районной администрации.
Стоить
отметить, что в летний период в Никольской школе также было отремонтировано крыльцо
центрального входа, потолки в столовой и на лестничной площадке, помещения в дошкольных
группах.
Ирина
Хрусталёва
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