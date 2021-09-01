«Точка роста» – мечта для взрослых, реальность – для детей

В 2021 году Никольская школа стала участником национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа». В течение лета на втором этаже учебного учреждения продолжался ремонт – строители готовили новые кабинеты для центра «Точка роста». Сегодня учащиеся школы имеют возможность дополнительно прокачивать свои знания по биологии, химии, физике и проектной деятельности параллельно с основным образовательным процессом. Кроме этого, в центре были оборудованы лаборантские помещения.

Символическую красную ленточку во время открытия центра «Точка рост» перерезали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, глава администрации Большеколпанского поселения Марина Бычинина и директор Никольской школы Петр Маргвелашвили.

Петр Маргвелашвили выразил уверенность в том, что центр «Точка роста» даст Никольской школе толчок для дальнейшего развития в области научно-технических дисциплин и формирования у школьников интереса к химии, физике, биологии и робототехнике.

- Для нас «Точка роста» - это не только подарок, но и большая ответственность. Будем развивать наших воспитанников с помощью современных технологий, параллельно с научно-техническим прогрессом, чтобы они нашли занятия по интересам, которые возможно станут их будущей профессией, - сказал Петр Маргвелашвили.

С ним согласилась Марина Бычинина, которая отметила, что центры «Точка роста» создаются? в первую очередь? для жизни и всестороннего развития детей, а не только для обучения.

Людмила Нещадим поздравила всех педагогов и учеников с Днем знаний и пожелала интересных занятий в новых кабинетах «Точки роста».

- Центр поможет ребятам получить дополнительные знания, а педагогам – максимально реализовать свой потенциал и компетенции, - сказала глава районной администрации.

Людмила Нещадим также добавила, что первого сентября центры «Точка роста» открылись также в Пудостьской школе, Вырицкой школе и еще в 24-х школах Ленинградской области. Всего в Гатчинском районе сегодня открыты семь центров «Точка роста», к 2024 году их количество планируется увеличить еще на 15 центров.

- Таким образом, в каждой сельской школе мы создадим замечательную базу для занятий наукой, инновациями, - сказала Людмила Нещадим.

После торжественного открытия ребята разошлись по новым кабинетам на занятия, где их ждало погружение в глубины привычных школьных предметов и новые знания. Почетные гости не остались в стороне и посетили каждый из них.

Для центра «Точка роста» в Никольской школе за счет федерального бюджета было закуплено оборудование (демонстрационные комплекты, ноутбуки, МФУ) на сумму 1,6 млн рублей. За счет бюджета Гатчинского района был выполнен ремонт помещений центра в соответствии с бренд-буком «Точки роста» на сумму 3,3 млн рублей, еще 2,5 млн рублей было выделено на приобретение оборудования – интерактивных досок, мебели, разработанной по индивидуальному проекту, лабораторной мебели и полиграфической продукции.

Руководитель центра «Точка роста», учитель информатики, педагог дополнительного образования Сергей Вихров в ходе занятия по робототехнике отметил, что главная задача в процессе знакомства детей с новым оборудованием – научить ребят не бояться. Тогда они будут свободны в своих действиях и открыты к новым знаниям. Новый центр уже заключил договор сотрудничества с Информационно-методическим центром поселка Новый Свет, который выделил для проведения дополнительных занятий 3D-принтер и 3D-ручки.

Пока ребята разбирали коробки с проводами, светодиодами и резисторами ученица 9-го класса Серафима Филичева призналась, что хоть и выбрала для себя гуманитарное направление в будущем, с удовольствием будет посещать дополнительные занятия в «Точке роста».

После уроков Людмила Нещадим призналась, что с удовольствием посещала бы такие занятия в свои школьные годы.

- Я бы выбрала химию и биологию, так как мечтала стать врачом. Но мы росли в другое время и даже мечтать не могли о таких условиях, которые создаются сегодня в наших школах. Наступило время больших возможностей для мотивированных ребят – тех, кто хочет стать успешным в жизни. Искренне рада за систему образования Гатчинского района, - сказала глава районной администрации.

Стоить отметить, что в летний период в Никольской школе также было отремонтировано крыльцо центрального входа, потолки в столовой и на лестничной площадке, помещения в дошкольных группах.

Ирина Хрусталёва

Фото автора