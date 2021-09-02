Пенсионерам на этой неделе перечислят на карты единовременную выплату

Первыми средства поступят обладателям банковских карт, куда им перечисляется пенсия. Это порядка 30 млн человек. Еще почти 13 млн пенсионеров получат выплату через отделения Почты России.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, средства на единовременную поддержку пенсионеров будут выделены из дополнительных доходов бюджета.

«Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам в последние два года инфляция оказалась существенно выше [прогноза], — 6,5%. А если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше. И поэтому Президент предложил единовременные выплаты в качестве меры, компенсирующей такой рост инфляции», — сказал Андрей Исаев.

Всего получателями единовременных выплат станут около 43 млн человек - поддержка оказывается и военным пенсионерам, которые получают военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы, рано выходят на пенсию.

Член Генсовета партии Единая Россия, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко: «Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий граждан, эта выплата очень важна для них. Последние дни встречаясь с жителями, я все больше слышу слова благодарности в адрес нашего президента. Очень важный момент, что эта выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на другие меры социальной поддержки. Мы – депутаты фракции «Единая Россия» держим на контроле этот вопрос и в случае возникновения проблем мы готовы оказать помощь ленинградцам с получением выплат».

Напомним, 24 августа Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и защищена от списаний по исполнительным производствам.