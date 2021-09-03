Избирательные участки региона оборудованы средствами видеонаблюдения

Видеофиксация (непрерывная звуко- и видеозапись) будет вестись непрерывно круглосуточно все три дня голосования – 17, 18 и 19 сентября. Средства видеонаблюдения установлены сотрудниками ПАО «Ростелеком».

Объектами видеонаблюдения на избирательных участках станут, в том числе:

- в ходе голосования и подсчета голосов: помещение для голосования в целом, увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования, места, где осуществляется работа со списком избирателей, места выдачи избирателям бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты, сейф, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями проголосовавших избирателей;

- при проведении подсчета голосов избирателей, в том числе: места погашения неиспользованных бюллетеней, места подсчета голосов избирателей, место подписания протоколов УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания УИК.

Контроль за соблюдением нахождения в зоне видимости объектов видеонаблюдения осуществляет председатель участковой комиссии.

Запрещается производить действия по выключению электропитания средств видеонаблюдения до завершения итогового заседания УИК и выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования, перемещать камеры видеонаблюдения, перемещать из зон видимости камер технологическое оборудование УИК, столы, производить действия, нарушающие функционирование средств видеонаблюдения, вмешиваться в процесс передачи или хранения записываемой информации.

Трансляция изображения на специальный служебный портал ЦИК России, а также в Центр общественного наблюдения, созданный при Общественной палате Ленинградской области, будет осуществляется в режиме реального времени с 8.00 16 сентября 2021 года до ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы».

Только после этого член УИК сообщает представителю технического оператора о прекращении трансляции, а технический оператор отключает трансляцию из соответствующего помещения для голосования.

Трансляция изображения будет сопровождаться информацией о дате и времени, номере избирательного участка, наименовании ТИК, номере камеры видеонаблюдения, наименовании субъекта Российской Федерации.

Средства видеонаблюдения также будут работать в территориальных избирательных комиссиях. Объектами видеонаблюдения в помещении ТИК являются: место, где осуществляются прием протоколов УИК об итогах голосования, проведение итогового заседания ТИК и составление протоколов ТИК об итогах голосования на соответствующей территории, место, где расположены увеличенные формы сводных таблиц ТИК, а также место, где осуществляются подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней, хранящихся в ТИК.

Трансляция изображения на специальный портал из ТИК будет осуществляться с 20.00 19 сентября до проведения итогового заседания ТИК, составления и подписания протоколов ТИК об итогах голосования, выдачи копий протоколов. Только после указанных действий отключается трансляция из помещений соответствующей ТИК.

Применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип тайного голосования.

Хранение видеозаписей осуществляется не менее года со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда, рассматривающего административное дело, уголовное дело, дело об административном правонарушении, связанное с событиями, имевшими место в помещении для голосования, помещении ТИК, а также по запросу прокурора, следователя, иного должностного лица, осуществляющего свою деятельность в связи с решением вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, о возбуждении уголовного дела и/или проведением расследования указанных дел.

Доступ к видеозаписям предоставляет возможность просмотра, остановки и прокрутки видеозаписи, а также сохранения видеозаписи на носителе информации.

В помещениях для голосования будут размещены таблички, информирующие граждан о проведении видеонаблюдения (или видеорегистрации).

Только на 11 избирательных участках, сформированных в местах временного пребывания избирателей Ленинградской области: в больницах, следственном изоляторе и войсковой части, средства видеорегистрации или видеонаблюдения устанавливаться не будут.

Средства видеонаблюдения с трансляцией изображения установлены на 506 избирательных участках (из 1004 участков 47 региона), а также в 18 территориальных избирательных комиссиях, на остальных избирательных участках установлены средства видеорегистрации.

Виктория Полякова

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области