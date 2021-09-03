В Ленобласти продолжается догазификация

Согласно поручению правительства Российской Федерации N753 п.8, она должна быть обеспечена до 2023 года в газифицированных населенных пунктах для домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

На сайте правительства Ленинградской области https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/ опубликован план-график догазификации, в котором жители региона смогут найти, в каких районах и в какой период будет проводиться газификация домовладений.

Если Ваш населенный пункт попадает в программу догазификации, Вам необходимо подать заявку через https://connectgas.ru/ или https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110, или обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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