Волонтер-экскурсовод рассказывает!

Автобусную
экскурсию по дачной столице от станции Сиверской провела волонтер АНО «Планта
добра» Раиса Ивановна Назарова. Гости узнали о паркетной фабрике и
гидроэлектростанции, храмах, театрах и старинных усадьбах, в которых жили
знаменитые сиверские дачники, оставившие свой след в истории страны. И многом
другом, что составляет подлинную историю поселка – от барона Фредерикса до
наших дней.
Пенсионерка
Раиса Ивановна Назарова – выпускница «школы экскурсоводов», организованной
некоммерческой организацией «Планета добра». Основатель и руководитель АНО
«Планеты добра» Любовь Егоровна Ржеусская много лет занимается поддержкой
пожилых людей и ветеранов. Сейчас волонтеры активно развивают тему социального
туризма. Их проект «Сиверская - территория туризма» поддержан
администрациями Гатчинского района и Сиверского поселения.
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Сердце кровью обливается, когда слышишь, что рассказывают заезжие экскурсоводы,
- делиться Любовь Егоровна. - Приедут на пять минут на автобусе, остановятся у
торгового центра и показывают: «Перед вами архитектурная доминанта – «Дом
Правдина» в «голландском» стиле». Это что теперь, главная
достопримечательность?
Суть
проекта «Сиверская - территория туризма» – подготовить
волонтеров-экскурсоводов, чтобы одни пожилые люди могли самореализоваться и
достойно представить свой поселок туристам, а другие - путешествовать по
доступной цене.
После
теории и практики народные экскурсоводы получили свидетельство о прослушивании
курса «Введение в экскурсоведение». На заключительном этапе проекта, в
июле-октябре, они проводят бесплатные экскурсии для всех желающих.
Татьяна
Можаева