Волонтер-экскурсовод рассказывает!

Автобусную экскурсию по дачной столице от станции Сиверской провела волонтер АНО «Планта добра» Раиса Ивановна Назарова. Гости узнали о паркетной фабрике и гидроэлектростанции, храмах, театрах и старинных усадьбах, в которых жили знаменитые сиверские дачники, оставившие свой след в истории страны. И многом другом, что составляет подлинную историю поселка – от барона Фредерикса до наших дней.

Пенсионерка Раиса Ивановна Назарова – выпускница «школы экскурсоводов», организованной некоммерческой организацией «Планета добра». Основатель и руководитель АНО «Планеты добра» Любовь Егоровна Ржеусская много лет занимается поддержкой пожилых людей и ветеранов. Сейчас волонтеры активно развивают тему социального туризма. Их проект «Сиверская - территория туризма» поддержан администрациями Гатчинского района и Сиверского поселения.

- Сердце кровью обливается, когда слышишь, что рассказывают заезжие экскурсоводы, - делиться Любовь Егоровна. - Приедут на пять минут на автобусе, остановятся у торгового центра и показывают: «Перед вами архитектурная доминанта – «Дом Правдина» в «голландском» стиле». Это что теперь, главная достопримечательность?

Суть проекта «Сиверская - территория туризма» – подготовить волонтеров-экскурсоводов, чтобы одни пожилые люди могли самореализоваться и достойно представить свой поселок туристам, а другие - путешествовать по доступной цене.

После теории и практики народные экскурсоводы получили свидетельство о прослушивании курса «Введение в экскурсоведение». На заключительном этапе проекта, в июле-октябре, они проводят бесплатные экскурсии для всех желающих.

Татьяна Можаева