Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» приглашает к участию жителей Ленинградской области

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только России, но и всего мира, продолжает расти – с каждым годом международный конкурс становится масштабнее. Если в 2017 году, когда событие состоялось впервые, в нем приняли участие 1,8 тысячи человек из 28 стран, то в 2020-м конкурс собрал более пяти тысяч участников, представляющих 74 государства.

Огромный интерес фотоконкурс вызывает и за рубежом. В предыдущие годы выставки состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Уже 5 сентября профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на официальный сайт конкурса rucivilization.ru. Там же опубликована более подробная информация о мероприятии.

Одно из главных требований – возраст участника от 18 лет. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва».

Прием работ завершится 5 октября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели, актеры.

Награждение победителей состоится в Москве в преддверии Дня народного единства. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.