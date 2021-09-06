Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» приглашает к участию жителей Ленинградской области

Популярность мероприятия,
объединяющего фотографов не только России, но и всего мира, продолжает
расти – с каждым годом международный конкурс становится масштабнее. Если в
2017 году, когда событие состоялось впервые, в нем приняли участие 1,8 тысячи
человек из 28 стран, то в 2020-м конкурс собрал более пяти тысяч участников,
представляющих 74 государства.
Огромный интерес
фотоконкурс вызывает и за рубежом. В предыдущие годы выставки состоялись в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Уже 5 сентября
профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья
смогут загружать свои авторские снимки на официальный сайт конкурса rucivilization.ru.
Там же опубликована более подробная информация о мероприятии.
Одно из главных
требований – возраст участника от 18 лет. Каждый участник может
представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях
«Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны»,
«Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва».
Прием работ завершится 5
октября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН
вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники,
журналисты, общественные деятели, актеры.
Награждение победителей
состоится в Москве в преддверии Дня народного единства. Как и прежде, лучшие
работы можно будет увидеть на улицах столицы.