Проект «Цифровые профессии» начинает учебный год

В сентябре откроются такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка, Разработчик C++ и другие. Их предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.

Всего сейчас доступны 38 программ проекта, при этом каталог курсов постоянно пополняется. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля.

Осенью новые программы предоставят и другие образовательные организации: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие. Прежде чем появиться в каталоге Университета 2035, каждая образовательная организация и программа проходят строгий экспертный отбор. В зависимости от темпа обучения и количества часов некоторые программы можно пройти за 3,5 месяца, а есть и более продолжительные, где учеба будет длиться более полутора лет.

На сегодняшний день на участие в проекте уже подали заявки более 4 тысяч человек. Учитывая, что на этот год запланировано всего 5 тысяч мест, желающим нужно торопиться. За период всей программы – до конца 2024 года – обучение пройдут минимум 110 тысяч человек.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей – столько стоит обучение на программе длиной в 4,5 месяца по программе «Веб-разработчик».

Расписание и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Университета 2035: https://profidigital.ru/catalog.





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