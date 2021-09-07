«Гости из сказок…» Евгении Бизиной

Евгения-наш давний друг и её работы уже не раз у нас выставлялись. Кажется, эта женщина умеет всё: шьет, вяжет, вышивает, а какие замечательные куклы, сделанные её руками, живут в ее доме. Вот и к нам пожаловали эти сказочные гости – Баба-Яга, Ангелочек, сладкоежик. А ещё маленькая ведьмочка Софочка – это гостья из сказки «Школа волшебства и магии», которую Женя написала сама. Вообще о всех своих сказочных жителях хозяйка пишет истории, которые можно прочитать на её страничке в WK (Евгения Бизина).

Обязательно загляните в «Сказочную мастерскую Евгении Бизиной» и познакомьтесь с другими её работами. «Я люблю делать счастливыми других людей!» - так говорит о себе и своем творчестве эта замечательная женщина.