«Гости из сказок…» Евгении Бизиной

«Гости из сказок…» Евгении Бизиной

20 августа в библиотеке-филиале №1 открылась выставка Евгении Бизиной «Гости из сказок…».

Рубрики : Культура     07 Sep 2021

Евгения-наш давний друг и её работы уже не раз у нас выставлялись. Кажется, эта женщина умеет всё: шьет, вяжет, вышивает, а какие замечательные куклы, сделанные её руками, живут в ее доме. Вот и к нам пожаловали эти сказочные гости – Баба-Яга, Ангелочек, сладкоежик. А ещё маленькая ведьмочка Софочка – это гостья из сказки «Школа волшебства и магии», которую Женя написала сама. Вообще о всех своих сказочных жителях хозяйка пишет истории, которые можно прочитать на её страничке в WK (Евгения Бизина). 

Обязательно загляните в «Сказочную мастерскую Евгении Бизиной» и познакомьтесь с другими её работами. «Я люблю делать счастливыми других людей!» - так говорит о себе и своем творчестве эта замечательная женщина.     

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