Ленинградцы могут выбрать удобный участок для голосования

Заявление о желании
проголосовать не по месту регистрации может быть подано гражданином в любой
участковой комиссии Ленинградской области с 8 по 13 сентября. Прием таких
заявлений в избирательных комиссиях Ленинградской области будет осуществляться
по следующему графику: с понедельника по пятницу - с 14 до 18 часов, в субботу
и воскресенье – с 10 до 14 часов.
Избирательная комиссия
Ленинградской области напоминает, что такие заявления до 13 сентября также
принимаются в многофункциональных центрах региона, в пунктах приема заявлений
территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского
округа, а также на сайте «Госуслуги».
При подаче заявления
необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также
рекомендуется заранее выбрать избирательный участок по месту нахождения, на
котором гражданин планирует голосовать – это можно сделать с помощью
интерактивной карты избирательных комиссий России «ТИК и УИК на карте России»
https://map.rostelecom-cc.ru/.
Более подробная
информация о голосовании по месту нахождения доступна на сайте Избирательной
комиссии Ленинградской области.