Ленинградцы могут выбрать удобный участок для голосования

Заявление о желании проголосовать не по месту регистрации может быть подано гражданином в любой участковой комиссии Ленинградской области с 8 по 13 сентября. Прием таких заявлений в избирательных комиссиях Ленинградской области будет осуществляться по следующему графику: с понедельника по пятницу - с 14 до 18 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.

Избирательная комиссия Ленинградской области напоминает, что такие заявления до 13 сентября также принимаются в многофункциональных центрах региона, в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа, а также на сайте «Госуслуги».

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также рекомендуется заранее выбрать избирательный участок по месту нахождения, на котором гражданин планирует голосовать – это можно сделать с помощью интерактивной карты избирательных комиссий России «ТИК и УИК на карте России» https://map.rostelecom-cc.ru/.

Более подробная информация о голосовании по месту нахождения доступна на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области.