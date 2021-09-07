Полмиллиона «внуку за ДТП»

Пожилой женщине поступил звонок на домашний телефон от имени внука – мошенники выманили у пенсионерки 500 тысяч рублей.

4-го сентября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Днем ранее ей позвонили на стационарный телефон, и голос, похожий на голос внука, сказал, что стал участником ДТП. Необходимы деньги. После этого пенсионерке позвонил другой мужчина, с другим голосом, и тоже говорил о деньгах. Бабушка призналась, что у нее только 500 тысяч рублей – больше нет. Злоумышленников устроила эта сумма. У нее спросили адрес, велели собрать деньги, завернуть в полотенце и выйти с ними на улицу. На улице ее поджидала серая машина. Пенсионерка передала деньги неизвестному мужчине, сидящему в автомобиле, ушла домой и поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном размере.

83-летней жительнице Аэродрома повезло больше. В тот же день – 3 сентября – ей на домашний телефон позвонил «сын», который сообщил, что стал виновником аварии, но за деньги можно решить вопрос. После этого пенсионерке поступил звонок на мобильный: какой-то мужчина представился следователем и заявил, что всего за один миллион рублей сын к ответственности привлечен не будет. Но миллиона у женщины не оказалось – она предложила сто тысяч, больше собрать не сможет. Преступнику хватило и этой суммы. Он велел собрать постельные принадлежности сына, который, якобы, находится в больнице, и туда же положить деньги – сам следователь приедет и заберет вещи. Однако за деньгами никто не приехал и даже не позвонил.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.