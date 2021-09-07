Полмиллиона «внуку за ДТП»

Пожилой
женщине поступил звонок на домашний телефон от имени внука – мошенники выманили
у пенсионерки 500 тысяч рублей.
4-го
сентября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась
84-летняя жительница Гатчины. Днем ранее ей позвонили на стационарный телефон,
и голос, похожий на голос внука, сказал, что стал участником ДТП. Необходимы
деньги. После этого пенсионерке позвонил другой мужчина, с другим голосом, и
тоже говорил о деньгах. Бабушка призналась, что у нее только 500 тысяч рублей –
больше нет. Злоумышленников устроила эта сумма. У нее спросили адрес, велели
собрать деньги, завернуть в полотенце и выйти с ними на улицу. На улице ее
поджидала серая машина. Пенсионерка передала деньги неизвестному мужчине,
сидящему в автомобиле, ушла домой и поняла, что ее обманули.
Возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ: мошенничество в значительном
размере.
83-летней
жительнице Аэродрома повезло больше. В тот же день – 3 сентября – ей на
домашний телефон позвонил «сын», который сообщил, что стал виновником аварии,
но за деньги можно решить вопрос. После этого пенсионерке поступил звонок на
мобильный: какой-то мужчина представился следователем и заявил, что всего за
один миллион рублей сын к ответственности привлечен не будет. Но миллиона у
женщины не оказалось – она предложила сто тысяч, больше собрать не сможет.
Преступнику хватило и этой суммы. Он велел собрать постельные принадлежности
сына, который, якобы, находится в больнице, и туда же положить деньги – сам следователь
приедет и заберет вещи. Однако за деньгами никто не приехал и даже не позвонил.
По
факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.