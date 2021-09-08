«Единая Россия» предлагает отменить обязательный техосмотр

«Единая Россия» предлагает отменить обязательный техосмотр

Инициативу по упрощению процедуры уже поддержали в Правительстве Российской Федерации. Члены партии «Единая Россия» вместе с кабинетом министров доработают законопроект, внесут на рассмотрение в Госдуму РФ и примут в новом созыве. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Рубрики : Общество     08 Sep 2021

Процедура прохождения технического осмотра останется обязательной только при продаже автомобиля или мотоцикла старше 4 лет.

«Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», - сказал Андрей Турчак.

Данная инициатива основана на большом количестве подобных обращений от жителей в ходе создания народной программы партии «Единая Россия». Андрей Турчак подчеркнул, что действующие правила проведения техосмотра, принятые в 1994 году, уже морально устарели, а все процедуры превратились в формальность. Многие автомобилисты уже воспринимают их как дополнительный налог при оформлении полиса ОСАГО.

«Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», - добавил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник.

Вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин – моложе десяти лет. Сейчас регулярный техосмотр становится обязательным по истечении четырех лет с даты выпуска транспортного средства.

Фото: drive2.ru

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