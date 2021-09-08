«Единая Россия» предлагает отменить обязательный техосмотр

Процедура прохождения технического осмотра останется обязательной только при продаже автомобиля или мотоцикла старше 4 лет.
«Для
всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта
инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого
транспорта она действовать не будет», - сказал Андрей Турчак.
Данная
инициатива основана на большом количестве подобных обращений от жителей в ходе
создания народной программы партии «Единая Россия». Андрей Турчак подчеркнул,
что действующие правила проведения техосмотра, принятые в 1994 году, уже
морально устарели, а все процедуры превратились в формальность. Многие автомобилисты
уже воспринимают их как дополнительный налог при оформлении полиса ОСАГО.
«Предложение
парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно
этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали
ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», - добавил вице-премьер Марат
Хуснуллин, отметив, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в
первую очередь, должен следить собственник.
Вопрос
прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей
страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и
мотоциклов. При этом 27 млн машин – моложе десяти лет. Сейчас регулярный
техосмотр становится обязательным по истечении четырех лет с даты выпуска
транспортного средства.
Фото: drive2.ru