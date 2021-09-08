Гвоздики и минута молчания — в память о погибших в блокаду

Венки и цветы к монументу
Мать-Родина возложили Полномочный представитель Президента России в
Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт‑Петербурга
Александр Беглов и члены Правительства Санкт‑Петербурга, председатель Законодательного
Собрания Санкт‑Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Законодательного Собрания
Санкт‑Петербурга, представители других органов власти, ветеранских и
общественных организаций.
Делегацию Ленинградской
области возглавил заместитель председателя правительства Ленинградской области
— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в нее
вошли также депутаты Законодательного собрания региона.
«Сегодня, 8 сентября, по
давней традиции, мы собираемся на
Пискаревском кладбище, чтобы почтить
память тех, кто погиб, кто отдал свои жизни за нас. 80 лет назад
началась блокада Ленинграда и не только здесь, в Петербурге, но и в
Ленинградской области проходят памятные мероприятия. Погибших в блокаду
вспоминают сегодня во Всеволожском районе на Румболовской горе, в Кировском
районе у музея «Прорыв блокады Ленинграда», в Бокситогорском районе, где
начиналась Дорога жизни. Этот день — не праздничный, далеко не радостный. Это —
день памяти, потому что память — это то, что у нас остаётся, то, что для нас
священно», — прокомментировал Владимир Цой.