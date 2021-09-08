Гвоздики и минута молчания — в память о погибших в блокаду

Венки и цветы к монументу Мать-Родина возложили Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и члены Правительства Санкт‑Петербурга, председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга, представители других органов власти, ветеранских и общественных организаций.

Делегацию Ленинградской области возглавил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в нее вошли также депутаты Законодательного собрания региона.

«Сегодня, 8 сентября, по давней традиции, мы собираемся на Пискаревском кладбище, чтобы почтить память тех, кто погиб, кто отдал свои жизни за нас. 80 лет назад началась блокада Ленинграда и не только здесь, в Петербурге, но и в Ленинградской области проходят памятные мероприятия. Погибших в блокаду вспоминают сегодня во Всеволожском районе на Румболовской горе, в Кировском районе у музея «Прорыв блокады Ленинграда», в Бокситогорском районе, где начиналась Дорога жизни. Этот день — не праздничный, далеко не радостный. Это — день памяти, потому что память — это то, что у нас остаётся, то, что для нас священно», — прокомментировал Владимир Цой.