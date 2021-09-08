Ленинградцы вспоминают о жертвах блокады

В Волосово местом проведения памятного
мероприятия «Непокоренный город» станет молодежный центр «Бирюзовый», а в Доме
культуры в Торосово покажут киноленту «Ижорский батальон».
В Волхове
памятную акцию проведут у мемориала «Валимский рубеж», а во Всеволожске
День памяти пройдет у мемориала «Румболовская гора». В Выборге в библиотеке
Алвара Аалто пройдет памятный концерт с участием заслуженного коллектива народного
творчества «Вереск», а также лекция «Социалистическое соревнование в условиях
блокады». Еще одна траурная церемония состоится у братского захоронения в
Рощино, а в Лодейном Поле возложат цветы к Вечному огню у памятника «Скорбящий солдат».
В Киришах 80-ю годовщину начала блокады
Ленинграда вспомнят у мемориала «Памяти павших», а ученики местной школы
искусств исполнят «Песню о Ладоге».
В Ломоносовском районе траурный митинг
пройдет в Ропшинском парке у памятника «Танк КВ-1». В Кировском районе памятные
мероприятия пройдут на «Невском пятачке», а также в Комсомольском парке
Шлиссельбурга. Кроме того, жителей и гостей города ждет интерактивный экскурс «Шлиссельбург от
захвата до Победы».
В Приозерске торжественно возложат цветы к
братскому воинскому захоронению. Кроме того, в деревне Раздолье откроют Аллею
героев. В Сосновоборском городском музее откроется выставка «Земля
непокоренных», в Тихвине воспитанники и преподаватели детской школы искусств
им. Н.А.Римского-Корсакова проведут видеоконцерт «Во имя жизни», а в Тосно
состоится торжественное возложение цветов к памятнику «Воину-освободителю».
Повсеместно в школах и библиотеках региона
пройдут тематические выставки и уроки мужества.