Ленинградцы вспоминают о жертвах блокады

В Волосово местом проведения памятного мероприятия «Непокоренный город» станет молодежный центр «Бирюзовый», а в Доме культуры в Торосово покажут киноленту «Ижорский батальон».

В Волхове памятную акцию проведут у мемориала «Валимский рубеж», а во Всеволожске День памяти пройдет у мемориала «Румболовская гора». В Выборге в библиотеке Алвара Аалто пройдет памятный концерт с участием заслуженного коллектива народного творчества «Вереск», а также лекция «Социалистическое соревнование в условиях блокады». Еще одна траурная церемония состоится у братского захоронения в Рощино, а в Лодейном Поле возложат цветы к Вечному огню у памятника «Скорбящий солдат».

В Киришах 80-ю годовщину начала блокады Ленинграда вспомнят у мемориала «Памяти павших», а ученики местной школы искусств исполнят «Песню о Ладоге».

В Ломоносовском районе траурный митинг пройдет в Ропшинском парке у памятника «Танк КВ-1». В Кировском районе памятные мероприятия пройдут на «Невском пятачке», а также в Комсомольском парке Шлиссельбурга. Кроме того, жителей и гостей города ждет интерактивный экскурс «Шлиссельбург от захвата до Победы».

В Приозерске торжественно возложат цветы к братскому воинскому захоронению. Кроме того, в деревне Раздолье откроют Аллею героев. В Сосновоборском городском музее откроется выставка «Земля непокоренных», в Тихвине воспитанники и преподаватели детской школы искусств им. Н.А.Римского-Корсакова проведут видеоконцерт «Во имя жизни», а в Тосно состоится торжественное возложение цветов к памятнику «Воину-освободителю».

Повсеместно в школах и библиотеках региона пройдут тематические выставки и уроки мужества.