Пудостьские школьники будут расти в «Точке роста»

Новые просторные кабинеты по углубленному изучению химии, физики, биологии, проектной
деятельности уже приняли школьников и готовы открыть для них современные
возможности для обучения и исследований.
Почетное право перерезать
символическую красную ленточку предоставили директору Пудостьской школы Наталье Романовой и
главе администрации Пудостьского поселения Елене Иваевой.
В ходе открытия
центра гостям школы рассказали, что в кабинете химии педагог Наталья Бельтюкова
будет не только проводит привычные уроки, но и работать по программе дополнительного
образования «Химия в повседневной жизни» (8 – 9 классы) и программе внеурочной
деятельности «Химический эксперимент» (11 класс).
В кабинете
проектной деятельности будут реализовываться программы внеурочной деятельности «Креативное
мышление» (5 – 6 классы), «Индивидуальный проект» (10 класс), программа дополнительного
образования «Шахматы» (5 - 6 классы) и многие другие.
В соседнем кабинете
педагог Мария Иванова кроме уроков физики и астрономии будет работать с
ребятами по программам «Занимательные эксперименты по физике» (7 – 9 классы), «Физический
эксперимент» (11 класс), «Методы решения физических задач» (10 класса).
Учитель биологии
Тамара Белых будет заниматься с ребятами по программе дополнительного образования
«Естественно-научная грамотность» (5 – 9 классы), «Юный натуралист» и программе
внеурочной деятельности «Эксперимент в биологии» (11 класс).