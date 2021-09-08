Пудостьские школьники будут расти в «Точке роста»

Новые просторные кабинеты по углубленному изучению химии, физики, биологии, проектной деятельности уже приняли школьников и готовы открыть для них современные возможности для обучения и исследований.

Почетное право перерезать символическую красную ленточку предоставили директору Пудостьской школы Наталье Романовой и главе администрации Пудостьского поселения Елене Иваевой.

В ходе открытия центра гостям школы рассказали, что в кабинете химии педагог Наталья Бельтюкова будет не только проводит привычные уроки, но и работать по программе дополнительного образования «Химия в повседневной жизни» (8 – 9 классы) и программе внеурочной деятельности «Химический эксперимент» (11 класс).

В кабинете проектной деятельности будут реализовываться программы внеурочной деятельности «Креативное мышление» (5 – 6 классы), «Индивидуальный проект» (10 класс), программа дополнительного образования «Шахматы» (5 - 6 классы) и многие другие.

В соседнем кабинете педагог Мария Иванова кроме уроков физики и астрономии будет работать с ребятами по программам «Занимательные эксперименты по физике» (7 – 9 классы), «Физический эксперимент» (11 класс), «Методы решения физических задач» (10 класса).

Учитель биологии Тамара Белых будет заниматься с ребятами по программе дополнительного образования «Естественно-научная грамотность» (5 – 9 классы), «Юный натуралист» и программе внеурочной деятельности «Эксперимент в биологии» (11 класс).