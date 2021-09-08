Школьников и студентов приглашают принять участие в олимпиаде «Россия в электронном мире»

Учащиеся старших классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования России и зарубежных стран могут зарегистрироваться на сайте интерактивного образовательного проекта и проверить свои знания по русскому языку, истории и обществознанию. Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны с 20 сентября до 30 ноября 2021 года включительно.

Старшеклассники и студенты будут выполнять задания с 20 сентября 2021 года по 17 марта 2022 года в рамках трёх этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. Завершающий этап, по сложившейся традиции, даёт участникам возможность проверить свои знания в очном формате. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встречаются на Сенатской площади, 3, а участники из других городов – на площадках удалённых электронных читальных залов Президентской библиотеки, работающих во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в 30 зарубежных странах.

Задания для олимпиады разрабатываются, в том числе на основе материалов фонда Президентской библиотеки, которые представлены на портале учреждения. Попробовать свои силы, потренироваться, ознакомиться с вопросами школьники и студенты могут в разделе «Архив» на сайте олимпиады, где представлены задания за все годы её существования.

В прошлом учебном году в олимпиаде «Россия в электронном мире» приняли участие 3 556 школьников. За всё время существования интерактивного образовательного проекта – с 2010 года – свои силы в олимпиаде попробовали около 50 000 человек, многие из которых в дальнейшем поступили в самые престижные российские вузы.

Подробная информация об участии в мероприятии размещена на сайте http://olympiada.prlib.ru/, также можно обращаться в научно-образовательный отдел: (812) 305-16-51, olympiada@prlib.ru.