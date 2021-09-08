Школьников и студентов приглашают принять участие в олимпиаде «Россия в электронном мире»

Учащиеся старших классов, а также студенты учреждений
среднего профессионального образования России и зарубежных стран могут зарегистрироваться
на сайте интерактивного образовательного проекта и проверить свои знания по
русскому языку, истории и обществознанию. Регистрация и выполнение заданий
первого этапа будут доступны с 20 сентября до 30 ноября 2021 года включительно.
Старшеклассники
и студенты будут выполнять задания с 20 сентября 2021
года по 17 марта 2022 года в рамках
трёх этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. Завершающий этап, по
сложившейся традиции, даёт участникам возможность проверить свои знания в очном
формате. Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области встречаются на Сенатской площади, 3, а
участники из других городов – на площадках удалённых
электронных читальных залов Президентской
библиотеки, работающих во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в 30
зарубежных странах.
Задания для олимпиады разрабатываются, в том числе на
основе материалов фонда Президентской библиотеки, которые
представлены на портале учреждения. Попробовать свои силы,
потренироваться, ознакомиться с вопросами школьники и студенты могут в
разделе «Архив» на сайте олимпиады, где представлены задания
за все годы её существования.
В прошлом учебном году в олимпиаде «Россия в
электронном мире» приняли участие 3 556 школьников. За всё время существования
интерактивного образовательного проекта – с 2010 года – свои силы в олимпиаде
попробовали около 50 000 человек, многие из которых в дальнейшем поступили в
самые престижные российские вузы.
Подробная информация об участии в мероприятии
размещена на сайте http://olympiada.prlib.ru/, также можно обращаться в
научно-образовательный отдел: (812) 305-16-51, olympiada@prlib.ru.