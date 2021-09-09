Ленинградцы выходят на старт «Кросса нации»

В
забегах могут принять участие все желающие независимо от возраста и уровня
спортивной подготовки. Спортсмены и любители могут сразиться на дистанциях 1,
4, 6, 8 и 12 километров, «Академический» забег на 500 метров, а также
выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО для всех желающих.
Вместе
с жителями Ленинградской области, трудящейся и учащейся молодежи региона, в
соревнованиях планируется участие ведущих спортсменов и спортивных делегаций
муниципальных образований Ленинградской области.