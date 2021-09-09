Ленинградцы выходят на старт «Кросса нации»

Ленинградцы выходят на старт «Кросса нации»

Ленинградская область 18 сентября присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс Нации». Областные состязания пройдут в парке Романовка в Кингисеппе. Всем желающим принять участие в забеге необходимо до 15 сентября подать заявку на сайте https://reg.o-time.ru.

Рубрики : Спорт     09 Sep 2021

В забегах могут принять участие все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Спортсмены и любители могут сразиться на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров, «Академический» забег на 500 метров, а также выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО для всех желающих.

Вместе с жителями Ленинградской области, трудящейся и учащейся молодежи региона, в соревнованиях планируется участие ведущих спортсменов и спортивных делегаций муниципальных образований Ленинградской области.

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