Ленинградцы выходят на старт «Кросса нации»

В забегах могут принять участие все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Спортсмены и любители могут сразиться на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров, «Академический» забег на 500 метров, а также выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО для всех желающих.

Вместе с жителями Ленинградской области, трудящейся и учащейся молодежи региона, в соревнованиях планируется участие ведущих спортсменов и спортивных делегаций муниципальных образований Ленинградской области.