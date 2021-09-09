Региональный материнский капитал: новые возможности

В «Социальный кодекс
Ленинградской области» внесены изменения, согласно которым с сентября 2021 года
материнский капитал может быть использован на получение ребенком платных
медицинских услуг – в том числе приобретение дорогостоящих лекарств. Кроме
того, средства могут быть направлены на платные стоматологические услуги для
мамы, родившей третьего ребенка после 1 июля 2011 года, либо папы, который
является единственным усыновителем третьего ребенка в возрасте до шести месяцев,
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 июля 2011
года.
«Ленинградская область
постоянно совершенствует социальные меры поддержки. Поэтому увеличение списка
целей, на которые можно направить региональный материнский капитал, происходит
вполне планомерно. Сегодня в регионе 1 269 многодетных семьи получили такую
поддержку. Отрадно, что их число постоянно растет – это значит, что в регионе
создаются все необходимые условия для поддержки многодетных», - отметил
заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Николай Емельянов.
Напомним, согласно
«Социальному кодексу», многодетные семьи, проживающие на территории
Ленинградской области, получают «материнский капитал» в размере 126,9 тысяч
рублей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, получение
образования и услуг по присмотру и уходу за ребенком, лечение, реабилитацию и
абилитацию ребенка-инвалида. Также средства направляются на приобретение
транспортного средства лицами, имеющими ребенка-инвалида либо пять и более
детей, приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы,
сельскохозяйственной техники для личного подсобного хозяйства.