Региональный материнский капитал: новые возможности

В «Социальный кодекс Ленинградской области» внесены изменения, согласно которым с сентября 2021 года материнский капитал может быть использован на получение ребенком платных медицинских услуг – в том числе приобретение дорогостоящих лекарств. Кроме того, средства могут быть направлены на платные стоматологические услуги для мамы, родившей третьего ребенка после 1 июля 2011 года, либо папы, который является единственным усыновителем третьего ребенка в возрасте до шести месяцев, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 июля 2011 года.

«Ленинградская область постоянно совершенствует социальные меры поддержки. Поэтому увеличение списка целей, на которые можно направить региональный материнский капитал, происходит вполне планомерно. Сегодня в регионе 1 269 многодетных семьи получили такую поддержку. Отрадно, что их число постоянно растет – это значит, что в регионе создаются все необходимые условия для поддержки многодетных», - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Напомним, согласно «Социальному кодексу», многодетные семьи, проживающие на территории Ленинградской области, получают «материнский капитал» в размере 126,9 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования и услуг по присмотру и уходу за ребенком, лечение, реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида. Также средства направляются на приобретение транспортного средства лицами, имеющими ребенка-инвалида либо пять и более детей, приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, сельскохозяйственной техники для личного подсобного хозяйства.