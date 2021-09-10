Областной бизнес получает паспорта и отмену ограничений

За первые десять дней
сентября количество выданных бизнесу «ковид-паспортов» увеличилось почти в два
раза ― в этот период было оформлено еще 394 паспорта. Ранее, напомним, было
выдано 426.
Лидером по-прежнему
остается Лужский район ― там оформлено 143 паспорта. Также в первой пятерке
районов ― Выборгский (101 паспорт), Всеволожский (87 паспортов), Гатчинский (85
паспортов) и Тосненский (60 паспортов). Минимальные показатели у Подпорожского
и Волосовского районов ― 6 и 4 паспорта, соответственно.
В разрезе отраслей
ситуация остается прежней: больше всего ― 47% паспортов оформляется в сфере
торговли, в количественном выражении это 384 документа, в сфере общепита выдано
140 паспортов (17%), также «ковид-паспорта» оформили 90 организаций бытового
обслуживания, 87 из сферы образования, 112 из других сфер деятельности и 7
производственных предприятий.
Напомним, паспорт
коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что не менее 60%
сотрудников предприятия прошли вакцинацию или 80% работников составляют
вакцинированные, перенесшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие
медицинские противопоказания к проведению вакцинации.
Наличие такого документа
дает возможность предприятиям сферы общепита, дополнительного образования,
музеям, фитнес-клубам и салонам красоты работать без ограничений по численности
обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением
правительства Ленинградской области. Также предприятиям общепита в «красной»
зоне при наличии «ковид-паспорта» разрешено работать до 2 часов ночи.
Паспорт заполняется по
форме, установленной постановлением, затем, с приложением подтверждающих
документов, направляется в орган местного самоуправления и заверяется
Роспотребнадзором. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму
паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.