Областной бизнес получает паспорта и отмену ограничений

За первые десять дней сентября количество выданных бизнесу «ковид-паспортов» увеличилось почти в два раза ― в этот период было оформлено еще 394 паспорта. Ранее, напомним, было выдано 426.

Лидером по-прежнему остается Лужский район ― там оформлено 143 паспорта. Также в первой пятерке районов ― Выборгский (101 паспорт), Всеволожский (87 паспортов), Гатчинский (85 паспортов) и Тосненский (60 паспортов). Минимальные показатели у Подпорожского и Волосовского районов ― 6 и 4 паспорта, соответственно.

В разрезе отраслей ситуация остается прежней: больше всего ― 47% паспортов оформляется в сфере торговли, в количественном выражении это 384 документа, в сфере общепита выдано 140 паспортов (17%), также «ковид-паспорта» оформили 90 организаций бытового обслуживания, 87 из сферы образования, 112 из других сфер деятельности и 7 производственных предприятий.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что не менее 60% сотрудников предприятия прошли вакцинацию или 80% работников составляют вакцинированные, перенесшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

Наличие такого документа дает возможность предприятиям сферы общепита, дополнительного образования, музеям, фитнес-клубам и салонам красоты работать без ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области. Также предприятиям общепита в «красной» зоне при наличии «ковид-паспорта» разрешено работать до 2 часов ночи.

Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением, затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в орган местного самоуправления и заверяется Роспотребнадзором. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.