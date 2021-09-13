Судебные приставы взыскали в пользу организаций ТЭК более 79 миллионов рублей

Судебные приставы взыскали в пользу организаций ТЭК более 79 миллионов рублей

Судебные приставы Управления за истекший период 2021 года взыскали 79,4 миллиона рублей задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса.

Рубрики : Правопорядок     13 Sep 2021

Предприятия комплекса снабжают топливом и энергией все отрасли экономики и рядовых потребителей. Вместе с тем, не все потребители своевременно и в надлежащем порядке оплачивают предоставленные услуги. Ликвидация задолженности ресурсоснабжающим организациям на сегодняшний день – одна из важнейших задач, поэтому взыскание долгов в пользу топливно-энергетических компаний находится на особом контроле в УФССП России по Ленинградской области.

Потребителям следует быть ответственными и своевременно оплачивать предоставленные услуги. За завершающимся отопительным сезоном начинается подготовка к следующему.

В текущем году судебные приставы взыскали задолженности за потребленные энергоресурсы на 36,8 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

УФССП России по Ленинградской области рекомендует гражданам своевременно оплачивать имеющие задолженности, чтобы избежать неприятных ситуаций.

На официальном сайте УФССП России по Ленинградской области (http://r47.fssp.gov.ru) в разделе «Сервисы» функционирует «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать информацию о должниках: физических и юридических лицах.

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