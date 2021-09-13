Судебные приставы взыскали в пользу организаций ТЭК более 79 миллионов рублей

Предприятия комплекса
снабжают топливом и энергией все отрасли экономики и рядовых потребителей.
Вместе с тем, не все потребители своевременно и в надлежащем порядке оплачивают
предоставленные услуги. Ликвидация задолженности ресурсоснабжающим организациям
на сегодняшний день – одна из важнейших задач, поэтому взыскание долгов в
пользу топливно-энергетических компаний находится на особом контроле в УФССП
России по Ленинградской области.
Потребителям следует быть
ответственными и своевременно оплачивать предоставленные услуги. За
завершающимся отопительным сезоном начинается подготовка к следующему.
В текущем году судебные
приставы взыскали задолженности за потребленные энергоресурсы на 36,8 миллиона
рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
УФССП России по
Ленинградской области рекомендует гражданам своевременно оплачивать имеющие
задолженности, чтобы избежать неприятных ситуаций.
На официальном сайте
УФССП России по Ленинградской области (http://r47.fssp.gov.ru) в разделе
«Сервисы» функционирует «Банк данных исполнительных производств», который
позволяет узнать информацию о должниках: физических и юридических лицах.