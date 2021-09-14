Бесплатные экскурсии в парке Демидовых в Тайцах

Прогулка по усадьбе Демидовых «Тайцы» — экскурсия по парку дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы» с осмотром архитектурных объектов и парковых насаждений, расположенных в партерной части комплекса (от ансамбля парадного двора до Большой поляны), а также с северной стороны от Большой поляны. В ходе экскурсии слушатели знакомятся с сохранившимися и утраченными архитектурными объектами и ландшафтными особенностями ансамбля, освещаются все периоды истории усадьбы.

Продолжительность экскурсионной прогулки 50-60 минут. Научный сотрудник Паркового агентства Татьяна Исаева проведёт увлекательную экскурсию и ответит на все возникшие вопросы в конце маршрута.

Количество участников экскурсии ограничено, необходимо предварительно зарегистрироваться. С 10.00 до 18.00 ежедневно Екатерина с радостью внесет вас в список гостей усадебного комплекса по телефону: +79213787075.

Начало в 15:30.