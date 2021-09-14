Бесплатные экскурсии в парке Демидовых в Тайцах

Прогулка по усадьбе Демидовых «Тайцы» — экскурсия по
парку дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы» с осмотром
архитектурных объектов и парковых насаждений, расположенных в партерной части
комплекса (от ансамбля парадного двора до Большой поляны), а также с северной
стороны от Большой поляны. В ходе экскурсии слушатели знакомятся с
сохранившимися и утраченными архитектурными объектами и ландшафтными
особенностями ансамбля, освещаются все периоды истории усадьбы.
Продолжительность экскурсионной прогулки 50-60
минут. Научный сотрудник Паркового агентства Татьяна Исаева проведёт увлекательную
экскурсию и ответит на все возникшие вопросы в конце маршрута.
Количество участников экскурсии ограничено,
необходимо предварительно зарегистрироваться. С 10.00 до 18.00 ежедневно
Екатерина с радостью внесет вас в список гостей усадебного комплекса по
телефону: +79213787075.
Начало в 15:30.