В реализацию нацпроектов в Ленобласти в 2021 году уже вложили более 8 млрд рублей

На реализацию региональных проектов в 2021 году из федерального и регионального бюджетов было выделено более 16 млрд рублей, из которых уже израсходовано — свыше 8 млрд рублей. И это говорит о хорошей динамике расходования бюджетных ассигнований и своевременной реализации национальных целей.

Добиться таких результатов было бы невозможно без управленческих механизмов, применяемых в Ленобласти: риск-ориентированного подхода, постпроектного мониторинга и, конечно же, вовлеченности местных администраций.

Стоит отметить, что новые объекты лично проверяет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также координаторы областного Центрального проектного офиса, председатели профильных комитетов и районные чиновники. И в большинстве случаев все остаются довольны, что каждый бюджетный рубль вложен по делу.

Реализация нацпроектов

За третий квартал 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 13 территорий в Бокситогорском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском и другим районах. С каждым годом у жителей появляется все больше мест для отдыха и занятия спортом.

В деревне Раздолье открыли реконструированную систему водоснабжения, которая включает в себя новое здание водопроводных очистных сооружений, резервуар чистой воды и питьевой водопровод. Производительная мощность системы водоснабжения составляет 600 кубометров в сутки. И реализовать это было бы сложно без регионального проекта «Чистая вода». Активно работы ведутся и в Тосненском районе, где жители нуждаются в питьевой воде.

Кроме того, за несколько месяцев значительно преобразились дороги и тротуары в Приозерском и Выборгском районах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также планируются работы на 17 участках автодорог, где для комфорта и безопасности водителей будут установлены дорожные и информационные знаки, камеры фото-видеофиксации, нанесена разметка и много другое.

Если говорить о нацпроекте «Образование», то он в Ленинградской области почти всегда показывает 100% реализацию. Так, по программе «Современная школа» были открыты 24 «Точки роста», где школьники могут погрузиться в мир виртуальной реальности и освоить современные технологии. Благодаря программе «Стимул» в поселке Бугры появился детский сад на 270 мест и до конца года откроются школы в Сертолово и Янино на 1650 мест.

Также в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 30 школ Ленинградской области были оснащены современным цифровым оборудованием, что позволяет обеспечить оптимизацию общеобразовательных процессов за счёт их совершенствования.

При этом нацпроекты отлично влияют и на работу предприятий. Так, в рамках проекта «Производительность труда» 38 областных предприятий уже внедряют у себя бережливые технологии, которые помогают нарастить объемы производства, сэкономить миллионы рублей. И все это при сокращении трудозатрат. Самый молодой нацпроект в регионе за столько короткий срок уже доказал свою эффективность.

Кроме того, в августе 2021 года завершился первый в регионе конкурс практик наставничества на предприятиях-участниках проекта. В каждой номинации оценивалась результативность практик, их уникальность и возможность тиражирования. В числе победителей оказались «Кондитерское объединение «Любимый край», «Гатчинский комбикормовый завод», компания «Мегамейд».

Важно отметить, что экспертное сопровождение предприятия, участвующего в нацпроекте, проводится бесплатно. В числе бонусов и финансовая поддержка: на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда можно получить до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Как видим, подписанный президентом России Владимиром Путиным майский указ уже несколько лет эффективно работает в Ленинградской области и других регионах. И в годы пандемии это особенно ценится гражданами.

Фото: Валентин Илюшин/Online47