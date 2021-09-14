В реализацию нацпроектов в Ленобласти в 2021 году уже вложили более 8 млрд рублей

На реализацию
региональных проектов в 2021 году из федерального и регионального бюджетов было
выделено более 16 млрд рублей, из которых уже израсходовано — свыше 8 млрд
рублей. И это говорит о хорошей динамике расходования бюджетных ассигнований и
своевременной реализации национальных целей.
Добиться таких
результатов было бы невозможно без управленческих механизмов, применяемых в
Ленобласти: риск-ориентированного подхода, постпроектного мониторинга и,
конечно же, вовлеченности местных администраций.
Стоит отметить, что новые
объекты лично проверяет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также
координаторы областного Центрального проектного офиса, председатели профильных
комитетов и районные чиновники. И в большинстве случаев все остаются довольны,
что каждый бюджетный рубль вложен по делу.
Реализация нацпроектов
За третий квартал 2021
года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 13
территорий в Бокситогорском, Всеволожском, Приозерском, Тосненском и другим
районах. С каждым годом у жителей появляется все больше мест для отдыха и
занятия спортом.
В деревне Раздолье
открыли реконструированную систему водоснабжения, которая включает в себя новое
здание водопроводных очистных сооружений, резервуар чистой воды и питьевой
водопровод. Производительная мощность системы водоснабжения составляет 600
кубометров в сутки. И реализовать это было бы сложно без регионального проекта
«Чистая вода». Активно работы ведутся и в Тосненском районе, где жители
нуждаются в питьевой воде.
Кроме того, за несколько
месяцев значительно преобразились дороги и тротуары в Приозерском и Выборгском
районах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также
планируются работы на 17 участках автодорог, где для комфорта и безопасности
водителей будут установлены дорожные и информационные знаки, камеры
фото-видеофиксации, нанесена разметка и много другое.
Если говорить о
нацпроекте «Образование», то он в Ленинградской области почти всегда показывает
100% реализацию. Так, по программе «Современная школа» были открыты 24 «Точки
роста», где школьники могут погрузиться в мир виртуальной реальности и освоить
современные технологии. Благодаря программе «Стимул» в поселке Бугры появился
детский сад на 270 мест и до конца года откроются школы в Сертолово и Янино на
1650 мест.
Также в рамках
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 30 школ Ленинградской
области были оснащены современным цифровым оборудованием, что позволяет
обеспечить оптимизацию общеобразовательных процессов за счёт их
совершенствования.
При этом нацпроекты
отлично влияют и на работу предприятий. Так, в рамках проекта «Производительность
труда» 38 областных предприятий уже внедряют у себя бережливые технологии,
которые помогают нарастить объемы производства, сэкономить миллионы рублей. И
все это при сокращении трудозатрат. Самый молодой нацпроект в регионе за
столько короткий срок уже доказал свою эффективность.
Кроме того, в августе
2021 года завершился первый в регионе конкурс практик наставничества на
предприятиях-участниках проекта. В каждой номинации оценивалась
результативность практик, их уникальность и возможность тиражирования. В числе
победителей оказались «Кондитерское объединение «Любимый край», «Гатчинский
комбикормовый завод», компания «Мегамейд».
Важно отметить, что
экспертное сопровождение предприятия, участвующего в нацпроекте, проводится
бесплатно. В числе бонусов и финансовая поддержка: на реализацию проектов,
направленных на повышение производительности труда можно получить до 300 млн
рублей на период до 5 лет под 1% годовых.
Фото: Валентин
Илюшин/Online47