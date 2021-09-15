Область напоминает о «дачной амнистии»

«Дачной амнистией» называют Закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Дачная амнистия позволяет оформить в упрощенном порядке права на земельные участки, жилые и садовые дома, хозяйственные постройки. При этом не требуется разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

На данный момент оформить не поставленный ранее на кадастровый учёт дом на земельном участке для индивидуального жилого строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства (дачного хозяйства) в границах населенного пункта без уведомления на строительство можно до 01 марта 2026 года.

Для оформления в рамках «дачной амнистии» объект индивидуального жилого строительства должен иметь не более трех наземных этажей и высоту не более 20 метров, состоять из комнат и помещений вспомогательного использования и не подлежать разделу на самостоятельные объекты.

На регистрацию необходимо предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества (если право заявителя на данный участок уже зарегистрировано, то такой документ не нужен) и технический план на постройку, подготовленный кадастровым инженером.

К тому же гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30 октября 2001 года.

Для этого заявителю необходимо предоставить в орган регистрации прав любой документ, подтверждающий право (например, акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении участка или свидетельство органа государственной власти о праве на участок). Если и таких документов в наличии нет, то подойдет выписка из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.

Все необходимые документы подаются посредством портала Росреестра или в близлежащий офис МФЦ.