Сила России в многообразии – работа в муниципалитетах

Главной целью
семинара было создать и выявить интересные практики в области межнационального
и межкультурного взаимодействия. Эта цель была успешно достигнута. Участники
семинара обменялись интересным опытом работы по данной теме и разработали новые
проекты различной направленности: от программных решений насущных вопросов до
проведения форумов в новых форматах.
В среду, 15
сентября, в трех муниципальных районах Ленинградской области также прошли
практические семинары в рамках проекта, где участники смогли применить
разработанные методики и новые подходы в работе с молодежью по теме
межнационального и межкультурного взаимодействия.
Организаторами
проекта «Сила России в многообразии» выступают Министерство просвещения РФ,
Рязанская региональная общественная организация Союз социально активной
молодежи «Созвездие» и Ленинградская областная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи». Практические семинары в
Ленинградской области организовали местные отделения РСМ при поддержке партнеров
и участников окружного методического семинара.