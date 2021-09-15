Сила России в многообразии – работа в муниципалитетах

Главной целью семинара было создать и выявить интересные практики в области межнационального и межкультурного взаимодействия. Эта цель была успешно достигнута. Участники семинара обменялись интересным опытом работы по данной теме и разработали новые проекты различной направленности: от программных решений насущных вопросов до проведения форумов в новых форматах.

В среду, 15 сентября, в трех муниципальных районах Ленинградской области также прошли практические семинары в рамках проекта, где участники смогли применить разработанные методики и новые подходы в работе с молодежью по теме межнационального и межкультурного взаимодействия.

Организаторами проекта «Сила России в многообразии» выступают Министерство просвещения РФ, Рязанская региональная общественная организация Союз социально активной молодежи «Созвездие» и Ленинградская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». Практические семинары в Ленинградской области организовали местные отделения РСМ при поддержке партнеров и участников окружного методического семинара.

Фото Игоря Бокова