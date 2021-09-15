«Сиверский букет» в Доме Исаака Шварца

В уютном камерном зале выступили лауреаты международных и всероссийских конкурсов: солист Симфонического оркестра Мариинского театра, трубач-виртуоз и вокалист (с редким голосом – контртенор) Геннадий Никонов, солист и концертмейстер, пианист Максим Жайворонок и Пётр Никонов, самый юный участник, исполняющий музыку на вибрафоне.

Артисты покорили зрителей с первых нот, исполнив щемяще нежную «Элегию» нашего земляка, композитора Исаака Шварца.

О вечности и покое рассказала слушателям музыка итальянского композитора Алессандро Марчелло. «Souminuito» – одно из самых красивых произведений Небожи Живковича – исполненное на виброфоне, позволило представить волшебный сон композитора. Растревожила души «Прелюдия h-moll» Сергея Рахманинова, а трогательно-печальный пушкинский романс «Не пой красавица при мне…» в исполнении контртенора Геннадия Никонова стал открытием и откровением. Его труба и голос, словно, служили продолжением друг друга в музыке японского композитора Дзё Хисаиси из мультфильма «Принцесса Мононоке».

В этот день многие впервые услышали и оценили мелодию романса на музыку Исаака Шварца «Любовь и разлука» в исполнении романтической трубы.

Произведения Дэвида Фридмана «Almost blue» и «Техасский карнавал», «Концерт для голоса» Кристиана Санта-Пре, «Сонет Франческо Петрарки» композитора Ференца Листа, «Прилюдия и блюз» композитора Ней Розауро, «Liber tango» Астора Пьяцоллы снова и снова раскрывали перед зрителями удивительный мир музыки и гармонии.

Следующая встреча с прекрасным в концертно-выставочном зале Дома-музея Исаака Шварца состоится 18 сентября в 15-30. Константин Сиверский приглашает на концерт авторской песни «Село родное посетила осень». Константин Сиверский – лауреат многих конкурсов авторской песни, уроженец поселка Сиверский, выразивший любовь к нему в своих стихах, положенных на музыку.

Светлана Тарасюк,

методист Дома-музея Исаака Шварца