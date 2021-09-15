«Сиверский букет» в Доме Исаака Шварца

В уютном камерном
зале выступили лауреаты международных и всероссийских конкурсов: солист Симфонического
оркестра Мариинского театра, трубач-виртуоз и вокалист (с редким голосом –
контртенор) Геннадий Никонов, солист и концертмейстер, пианист Максим Жайворонок
и Пётр Никонов, самый юный участник, исполняющий музыку на вибрафоне.
Артисты покорили
зрителей с первых нот, исполнив щемяще нежную «Элегию» нашего земляка, композитора
Исаака Шварца.
О вечности и покое
рассказала слушателям музыка итальянского композитора Алессандро Марчелло. «Souminuito» – одно из самых красивых произведений
Небожи Живковича – исполненное на виброфоне, позволило представить волшебный
сон композитора. Растревожила души «Прелюдия h-moll» Сергея Рахманинова, а трогательно-печальный пушкинский
романс «Не пой красавица при мне…» в исполнении контртенора Геннадия Никонова стал
открытием и откровением. Его труба и голос, словно, служили продолжением друг
друга в музыке японского композитора Дзё Хисаиси из мультфильма «Принцесса
Мононоке».
В этот день многие
впервые услышали и оценили мелодию романса на музыку Исаака Шварца «Любовь и
разлука» в исполнении романтической трубы.
Произведения
Дэвида Фридмана «Almost blue» и «Техасский карнавал», «Концерт для голоса» Кристиана
Санта-Пре, «Сонет Франческо Петрарки» композитора Ференца Листа, «Прилюдия и
блюз» композитора Ней Розауро, «Liber tango» Астора Пьяцоллы снова и снова раскрывали перед
зрителями удивительный мир музыки и гармонии.
Следующая встреча
с прекрасным в концертно-выставочном зале Дома-музея Исаака Шварца состоится 18
сентября в 15-30. Константин Сиверский приглашает на концерт авторской песни
«Село родное посетила осень». Константин Сиверский – лауреат многих конкурсов
авторской песни, уроженец поселка Сиверский, выразивший любовь к нему в своих
стихах, положенных на музыку.
методист
Дома-музея Исаака Шварца