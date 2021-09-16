АО «ЕИРЦ ЛО» начнет прием клиентов в обычном режиме

С 20 сентября клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» во всех районах Ленинградской области, независимо от зоны, возобновляют прием клиентов в порядке живой очереди и без предварительной записи.

При посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посетителям необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

Напоминаем, что обратиться в АО «ЕИРЦ ЛО» можно с помощью дистанционных сервисов:

· По телефону контактного центра 8 (812) 630-20-10 (понедельник – пятница с 8:00 до 18:00);

· Через сервис «Задать вопрос» на сайте http://epd47.ru ;

· Через сервис «Обратный звонок» на сайте http://epd47.ru;

· Через сервис «Личный кабинет» https://market.epd47.ru;

· По телефону территориального управления - информация размещена на сайте в разделе офисы, а также в едином платёжном документе;

· По электронной почте территориального управления - информация размещена на сайте в разделе офисы;

· При личном обращении в территориальное управление - информация размещена на сайте в разделе офисы;

· По почте: 192012, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 112 корп. 2, лит. З, оф. 712, БЦ “Вант” или в адрес Территориальных управлений.