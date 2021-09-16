АО «ЕИРЦ ЛО» начнет прием клиентов в обычном режиме

С 20 сентября клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» во всех
районах Ленинградской области, независимо от зоны, возобновляют прием клиентов в
порядке живой очереди и без предварительной записи.
При посещении офисов АО «ЕИРЦ ЛО», посетителям необходимо выполнять обязательные требования: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.
Напоминаем, что обратиться в АО «ЕИРЦ ЛО» можно с
помощью дистанционных сервисов:
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По телефону
контактного центра 8 (812) 630-20-10 (понедельник – пятница с 8:00 до 18:00);
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Через сервис
«Задать вопрос» на сайте http://epd47.ru ;
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Через сервис
«Обратный звонок» на сайте http://epd47.ru;
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Через сервис
«Личный кабинет» https://market.epd47.ru;
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По телефону
территориального управления - информация размещена на сайте в разделе офисы, а
также в едином платёжном документе;
·
По
электронной почте территориального управления - информация размещена на сайте в
разделе офисы;
·
При личном
обращении в территориальное управление - информация размещена на сайте в
разделе офисы;
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По почте:
192012, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 112 корп. 2, лит. З, оф. 712,
БЦ “Вант” или в адрес Территориальных управлений.