Грабитель в синем

В пять утра в Вырицкий отдел полиции обратилась 26-летняя жительница Вырицы. Ночью – с 2 до 3 часов – на Андреевской улице на нее напал неизвестный. Ударом кулака в лицо он сбил ее с ног, несколько раз ударил по голове и ногами по телу, обшарил карманы, нашел смартфон, забрал его себе и скрылся. Стоимость телефона – 8000 рублей.

Потерпевшая назвала приметы преступника: славянская внешность, худощавый, среднего роста, волосы светлые короткие, одет в синие штаны и синюю куртку.

Следователем следственного управления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж с применением насилия. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники вырицкой полиции задержали грабителя на той же Андреевской улице. В содеянном полностью изобличен уроженец Псковской области 30-летний Кирилл Н., ранее судимый и не работающий.

Телефон у него изъяли. Самого гражданина Н. поместили в изолятор временного содержания.