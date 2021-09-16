Грабитель в синем

В пять утра в Вырицкий отдел полиции
обратилась 26-летняя жительница Вырицы. Ночью – с 2 до 3 часов – на Андреевской
улице на нее напал неизвестный. Ударом кулака в лицо он сбил ее с ног,
несколько раз ударил по голове и ногами по телу, обшарил карманы, нашел
смартфон, забрал его себе и скрылся. Стоимость телефона – 8000 рублей.
Потерпевшая назвала приметы преступника:
славянская внешность, худощавый, среднего роста, волосы светлые короткие, одет
в синие штаны и синюю куртку.
Следователем следственного управления было
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж с применением
насилия. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники вырицкой
полиции задержали грабителя на той же Андреевской улице. В содеянном полностью
изобличен уроженец Псковской области 30-летний Кирилл Н., ранее судимый и не
работающий.
Телефон у него изъяли. Самого гражданина
Н. поместили в изолятор временного содержания.