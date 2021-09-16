Портал «Госуслуги» опубликовал общие правила финансовой грамотности

Первая и главная рекомендация - никогда не сообщать посторонним и даже не записывать нигде секретные данные карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк. Для онлайн-покупок эксперты советуют завести отдельную дебетовую карту и держать ее с нулевым балансом. Пополнять эту карту стоит ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты.

Защитить свои деньги также помогут двухфакторная аутентификация в приложениях и смс- или пуш-уведомления от банка обо всех операциях (услуга платная, но это позволит своевременно обнаружить, если кто-то попытается похитить деньги).

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия финансовых пирамид и других мошеннических схем.

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.По данным регулятора, количество мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из "правоохранительных органов / органов государственной власти".

В мае была запущена платформа, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить всю необходимую информацию. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать данные в Центробанк и правоохранительные органы.

В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.





Что еще советуют специалисты

- Пользуйтесь мобильным и онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или через мобильный интернет. Wi-Fi в общественных местах не дает нужной защиты - мошенники могут легко перехватить данные;

- Установите на телефон приложения для определения номеров - они уже умеют определять некоторые спам-звонки и звонки от мошенников;

- Для разных банков используйте разные пароли;

- Установите антивирус на мобильный телефон, ноутбук и компьютер;

- Все неизвестные флешки проверяйте на наличие вирусов;

- Если получили подозрительное сообщение или звонок - перепроверьте информацию, позвоните в банк или лично тому человеку, который просит о помощи;

- Адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов сверяйте с официальными доменными именами;

- Проверяйте кредитные и финансовые организации на официальном сайте Банка России.





Михаил Загайнов

«Российская газета» https://rg.ru/2021/09/15/portal-gosuslugi-opublikoval-obshchie-pravila-finansovoj-gramotnosti.html





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