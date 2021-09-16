Портал «Госуслуги» опубликовал общие правила финансовой грамотности

Первая и главная
рекомендация - никогда не сообщать посторонним и даже не записывать нигде
секретные данные карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин
и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк. Для онлайн-покупок эксперты
советуют завести отдельную дебетовую карту и держать ее с нулевым балансом.
Пополнять эту карту стоит ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты.
Защитить свои деньги также
помогут двухфакторная аутентификация в приложениях и смс- или пуш-уведомления
от банка обо всех операциях (услуга платная, но это позволит своевременно
обнаружить, если кто-то попытается похитить деньги).
Сервис позволяет узнать о
правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о
том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм
действия финансовых пирамид и других мошеннических схем.
Ранее Центробанк
подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале
2021 года составили почти 2,9 млрд рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает
показатель аналогичного периода 2020 года.По данным регулятора, количество
мошеннических операций за три месяца превысило 237 тысяч. При этом доля
социальной инженерии составила 56,2%, а наиболее часто россиянам звонят из
"правоохранительных органов / органов государственной власти".
В мае была запущена
платформа, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы
преступников смогут сообщить об инциденте и получить всю необходимую
информацию. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения
и передавать данные в Центробанк и правоохранительные органы.
В свою очередь Банк
России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного
кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное
наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.
Что еще советуют
специалисты
- Пользуйтесь мобильным и
онлайн-банком только через защищенный Wi-Fi или через мобильный интернет. Wi-Fi
в общественных местах не дает нужной защиты - мошенники могут легко перехватить
данные;
- Установите на телефон
приложения для определения номеров - они уже умеют определять некоторые
спам-звонки и звонки от мошенников;
- Для разных банков
используйте разные пароли;
- Установите антивирус на
мобильный телефон, ноутбук и компьютер;
- Все неизвестные флешки
проверяйте на наличие вирусов;
- Если получили
подозрительное сообщение или звонок - перепроверьте информацию, позвоните в
банк или лично тому человеку, который просит о помощи;
- Адреса сайтов
финансовых организаций и интернет-магазинов сверяйте с официальными доменными
именами;
- Проверяйте кредитные и
финансовые организации на официальном сайте Банка России.
Михаил Загайнов
«Российская газета» https://rg.ru/2021/09/15/portal-gosuslugi-opublikoval-obshchie-pravila-finansovoj-gramotnosti.html
Фото pixabay.com