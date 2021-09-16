В Кобралово открылся хоккейный городок

15-го сентября в Кобралово состоялось торжественное открытие будущего хоккейного городка. Пока это заброшенные помещения бывших швейных мастерских, но к концу года в них должны начаться тренировки юных хоккеистов. Команда «Айсберг» к принятию нового катка готова.

…Два года назад жительница Кобралово, мама начинающего хоккеиста Оксана Соловьева организовала хоккейный клуб. Команда мальчишек получила название «Айсберг» и приступила к тренировкам. Сейчас в команде 21 ребенок, в том числе дети из малоимущих и многодетных семей. И это не только ребята из Сусанинского поселения – тренироваться приезжают из Сяськелево и даже из Волосово. 1 октября команде «Айсберг» исполнится два года.

- Об успехах говорить еще рано, – считает Оксана Алексеевна. – Мы – дворовая команда, а дворовых команд в области мало. Но мы дважды участвовали в «Золотой шайбе» – в Вельске и в Лодейном Поле, в Кингисеппе принимали участие в программе «Восхождение на Олимп». Наша команда – постоянный участник «Доброго льда». Главные наши победы, конечно, еще впереди.

Команду «Айсберг» поддержал благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко «Добрый лед». Ребятам подарили форму, шайбы, клюшки – весь реквизит. В этом году команда выиграла грант «Доброго льда» в сумме 1 млн 480 тысяч рублей. За счет этого гранта будет приобретено здание бывшей швейной мастерской площадью порядка 600 кв. метров, в котором сделают ремонт и реконструкцию и закупят необходимое оборудование. В новом хоккейном городке будет искусственный лед и тренажеры, чтобы спортсмены могли заниматься круглый год. В конце декабря хоккейный городок должен быть введен в эксплуатацию. И любой житель Сусанинского поселения сможет здесь заниматься спортом.

Выступая на открытии хоккейного городка, генеральный директор программы «Добрый лед» Елена Хомко отметила заслуги самих жителей и организаторов кобраловского хоккейного клуба:

- Миссия программы «Добрый лед» звучит так: «Создание дополнительных возможностей для развития детского непрофессионального хоккея в малых городах и сельской местности». Здесь, в Кобралово, благодаря Оксане Соловьевой и ее единомышленникам программа «Добрый лед» пришла не на пустое место: мы пришли помогать энтузиастам, тем, кто уже создал хоккейную команду и начал создавать хоккейный городок, – сказала Елена Владимировна.

Глава администрации Сусанинского поселения Константин Морин пожелал юным хоккеистам больших спортивных побед и вручил от имени депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной сертификат на приобретение спортивной формы.

Праздничная церемония продолжилась посадкой деревьев возле здания будущего хоккейного комплекса. Представители сусанинской администрации, «Доброго льда», а, главное, детские и взрослые хоккейные команды «Айсберг», «Скиф» и «Торнадо» дружно взялись за лопаты, чтобы посадить в приготовленную землю вечнозеленые туи и сосны. Работа шла с музыкальным сопровождением – на празднике выступали артисты Сусанинского культурно-досугового центра.

…Вот так на месте разрухи появляется что-то нужное, полезное и красивое, и дети – непосредственные участники этого созидания.

Екатерина Дзюба