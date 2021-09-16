Выбираем вместе!

Уважаемые избиратели Ленинградской области!

17, 18 и 19 сентября в Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

Более одной тысячи избирательных участков будут открыты для голосования граждан с 8 до 20 часов в дни голосования.

ЦИК России и Избирательной комиссией Ленинградской области предприняли все необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья граждан. Члены избирательных комиссий, избиратели будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В целях обеспечения дополнительных гарантий открытости в деятельности избирательных комиссий на всех избирательных участках установлены средства видеорегистрации или видеонаблюдения. Видеозапись будет вестись непрерывно круглосуточно все три дня голосования. На 194 избирательных участках голосование пройдет с использованием технических средств – Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Для помощи пожилым, маломобильным избирателям на избирательных участках в дни голосования традиционно будут работать Ленинградские волонтеры.

Проголосовать на дому можно будет по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающихся, по иным уважительным причинам). Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя.

Если Вы хотите получить ответы на какие-либо вопросы, касающиеся организации и проведения выборов в Ленинградской области, Вы можете обратиться на «горячую линию» Леноблизбиркома по телефону (812) 496-23-70.

Уважаемые избиратели, для реализации конституционных избирательных прав граждан, для свободного, безопасного и доступного волеизъявления организаторами выборов Ленинградской области созданы все необходимые условия. Результаты выборов полностью зависят от Вашей ответственной гражданской позиции. Приходите на избирательные участки, сделайте свой выбор! Выбираем вместе!