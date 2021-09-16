Выбираем вместе!

Уважаемые избиратели
Ленинградской области!
17, 18 и 19 сентября в Ленинградской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
Более одной тысячи
избирательных участков будут открыты для голосования граждан с 8 до 20 часов в
дни голосования.
ЦИК России и
Избирательной комиссией Ленинградской области предприняли все необходимые меры
для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья
граждан. Члены избирательных комиссий, избиратели будут обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты.
В целях обеспечения
дополнительных гарантий открытости в деятельности избирательных комиссий на
всех избирательных участках установлены средства видеорегистрации или
видеонаблюдения. Видеозапись будет вестись непрерывно круглосуточно все три дня
голосования. На 194 избирательных
участках голосование пройдет с использованием технических средств – Комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Для помощи пожилым, маломобильным
избирателям на избирательных участках в дни голосования традиционно будут
работать Ленинградские волонтеры.
Проголосовать на дому
можно будет по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, по
причине ухода за лицами в этом нуждающихся, по иным уважительным причинам). Для
этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в
участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя.
Если Вы хотите получить
ответы на какие-либо вопросы, касающиеся организации и проведения выборов в
Ленинградской области, Вы можете обратиться на «горячую линию» Леноблизбиркома
по телефону (812) 496-23-70.
Уважаемые избиратели, для
реализации конституционных избирательных прав граждан, для свободного,
безопасного и доступного волеизъявления организаторами выборов Ленинградской
области созданы все необходимые условия. Результаты выборов полностью зависят
от Вашей ответственной гражданской позиции. Приходите на избирательные участки,
сделайте свой выбор! Выбираем вместе!