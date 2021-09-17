Александр Асафов: «Схватка будет жёсткая»

О
подготовке к выборам
Александр
Асафов считает, что подготовку к предстоящим трем дням голосования следует
различать: что делает государство, и что предпринимают партии.
«То,
что зависит от власти – это, судя по всему, сделано на достаточно высоком
уровне. Системы видеонаблюдения за выборами такого класса и такого объема нет
нигде в мире. Электронное голосование в семи регионах - это новация, которая
почти нигде пока не использовалась – да, здесь мы впереди. Что касается
трехдневного голосования из-за пандемии – это не наше изобретение: тут мы
пользуемся, скажем так, опытом западных демократий», - отметил политолог.
При
этом эксперт уверен, что сам процесс голосования пройдет без серьезных
нарушений, хотя какие-то нарушения, конечно, будут:
«Любые
массовые мероприятия без нарушений не обходятся – это естественно».
Что
касается особенностей подготовки к выборам партий, то здесь Александр Асафов
отметил попытку найти новые формы воздействия на целевую аудиторию:
«В
эту кампанию мы с вами видели много роликов в сети – от смешных до пошлых и
даже скабрезных. Ну, вот так теперь партии пробуют привлечь к себе внимание, -
отметил политолог. - При этом настоящую программу действий разработала только
одна партия. Остальные, видимо, решили, что избиратели программу теперь не
читают».
А
вот дебатами политолог разочарован и считает, что в кампанию-2021 этот формат
был неинтересен:
«Мне
лично было скучно», - признался Александр Асафов.
Политолог
полагает, что традиционные критики организации выборных процессов в России и на
этот раз не слишком озаботились формулированием новых претензий.
«И
на этот раз мы много слышали про так называемую «сушку явки» - отметил
Александр Асафов. - Достаточно старая конструкция, которую муссируют в
псевдоаналитических кругах. Какая «сушка», если, например, в Москве весь город
увешан призывами прийти и проголосовать? Причём, те же самые люди, которые
говорят про «сушку явки» - те же самые люди рассказывают про «автобусы с
бюджетниками, их родней и знакомыми», которых якобы привозят на участки для
голосования. Ну, с логикой здесь явно какие-то проблемы».
Политолог,
кстати, напомнил, что примерно такая же история с пресловутыми «каруселями»:
«Их
давно уже нет и быть не может – «каруселей». Процедура законодательно прописана
так, что они просто невозможны. Но вот ведь - «говорят!», - усмехнулся эксперт.
Александр
Асафов, к слову, не сомневается, что также по сложившейся уже традиции после
выборов некоторые партийные деятели и те же самые псевдоэксперты будут
рассказывать про фальсификацию результатов голосования:
«Это
тоже стандартный вброс – мы традиционно столкнемся с обвинениями в «чудовищных
фальсификациях». Это – стандарт такой. Как стандартно и то, что те же люди,
которые всегда выступают с непримиримой критикой наших выборов, в них же и
участвуют. Это, согласитесь, ставит вопрос о целостности их позиции».
При
этом Александр Асафов уверен, что выборы проходят в конкурентной борьбе:
«Схватка
будет жёсткая», - считает политолог.
Беседовала
Наталья Старичкова
Фото
instagram.com/alex_asafov