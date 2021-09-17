Александр Асафов: «Схватка будет жёсткая»

О подготовке к выборам

Александр Асафов считает, что подготовку к предстоящим трем дням голосования следует различать: что делает государство, и что предпринимают партии.

«То, что зависит от власти – это, судя по всему, сделано на достаточно высоком уровне. Системы видеонаблюдения за выборами такого класса и такого объема нет нигде в мире. Электронное голосование в семи регионах - это новация, которая почти нигде пока не использовалась – да, здесь мы впереди. Что касается трехдневного голосования из-за пандемии – это не наше изобретение: тут мы пользуемся, скажем так, опытом западных демократий», - отметил политолог.

При этом эксперт уверен, что сам процесс голосования пройдет без серьезных нарушений, хотя какие-то нарушения, конечно, будут:

«Любые массовые мероприятия без нарушений не обходятся – это естественно».

Что касается особенностей подготовки к выборам партий, то здесь Александр Асафов отметил попытку найти новые формы воздействия на целевую аудиторию:

«В эту кампанию мы с вами видели много роликов в сети – от смешных до пошлых и даже скабрезных. Ну, вот так теперь партии пробуют привлечь к себе внимание, - отметил политолог. - При этом настоящую программу действий разработала только одна партия. Остальные, видимо, решили, что избиратели программу теперь не читают».

А вот дебатами политолог разочарован и считает, что в кампанию-2021 этот формат был неинтересен:

«Мне лично было скучно», - признался Александр Асафов.

О «сушке» с «каруселью»

Политолог полагает, что традиционные критики организации выборных процессов в России и на этот раз не слишком озаботились формулированием новых претензий.

«И на этот раз мы много слышали про так называемую «сушку явки» - отметил Александр Асафов. - Достаточно старая конструкция, которую муссируют в псевдоаналитических кругах. Какая «сушка», если, например, в Москве весь город увешан призывами прийти и проголосовать? Причём, те же самые люди, которые говорят про «сушку явки» - те же самые люди рассказывают про «автобусы с бюджетниками, их родней и знакомыми», которых якобы привозят на участки для голосования. Ну, с логикой здесь явно какие-то проблемы».

Политолог, кстати, напомнил, что примерно такая же история с пресловутыми «каруселями»:

«Их давно уже нет и быть не может – «каруселей». Процедура законодательно прописана так, что они просто невозможны. Но вот ведь - «говорят!», - усмехнулся эксперт.

Александр Асафов, к слову, не сомневается, что также по сложившейся уже традиции после выборов некоторые партийные деятели и те же самые псевдоэксперты будут рассказывать про фальсификацию результатов голосования:

«Это тоже стандартный вброс – мы традиционно столкнемся с обвинениями в «чудовищных фальсификациях». Это – стандарт такой. Как стандартно и то, что те же люди, которые всегда выступают с непримиримой критикой наших выборов, в них же и участвуют. Это, согласитесь, ставит вопрос о целостности их позиции».

При этом Александр Асафов уверен, что выборы проходят в конкурентной борьбе:

«Схватка будет жёсткая», - считает политолог.

Беседовала Наталья Старичкова

Фото instagram.com/alex_asafov