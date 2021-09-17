На портале Госуслуг запущен сервис «Помощь при инвалидности онлайн»

Подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ) можно по следующим направлениям МСЭ:

· получение справки об инвалидности при изменении персональных данных, копии акта медико-социальной экспертизы и протокола ее проведения, а также дубликата справки об инвалидности;

· изменение причины инвалидности;

· внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида;

· обжалование решения медико-социальной экспертизы;

· определение причины смерти инвалида;

· самостоятельное обращение в бюро медико-социальной экспертизы при отказе медицинской организации или органа социальной защиты в направлении на медико-социальную экспертизу.

Для подачи заявления на прохождение медико-социальной экспертизы по указанным целям, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и заполнить заявление с соблюдением требований портала Госуслуг.

При поступлении в учреждение МСЭ заявления гражданина, специалисты бюро МСЭ в обязательном порядке свяжутся с гражданином и проведут медико-социальную экспертизу согласно цели.

В настоящее время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции медико-социальная экспертиза по указанным целям проводится заочно, кроме случаев обжалования решения медико-социальной экспертизы. В данном случае гражданин самостоятельно принимает решение, как будет проведена медико-социальная экспертиза: очно или заочно.

До конца 2021 года сервис будет расширен функционалом «Электронная регистратура» для самостоятельного выбора гражданином времени прохождения медико-социальной экспертизы.



