Не открывайте мошенникам карты!

Мошенники настырны. Если вы не верите
«сотруднику банка» и не соглашаетесь переводить деньги преступникам, вам
позвонит «сотрудник полиции» и, если тут не проявить твердость характера,
заставит-таки отправить денежные средства мошенникам. Будьте бдительны!
11-го сентября в полицию обратилось сразу
несколько потерпевших, ставших жертвами мошенничества с помощью банковских карт
и переводов. В дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась
48-летняя жительница Мариенбурга. Три дня назад ей поступил звонок от
неустановленного лица, которое представилось сотрудником банка. «Сотрудник»
сообщил, что на ее имя был оформлен кредит на сумму 180 тысяч рублей, и чтобы
деньги не были перечислены на счет другого лица, необходимо снять их и
перевести на счет, который ей сообщат. Классическая схема «развода».
Но женщина отказалась. Тогда через
некоторое время ей поступил звонок со стационарного петербургского номера, и
звонивший мужчина представился сотрудником полиции. Ему удалось убедить ее
снять 180 тысяч и перевести на некий номер мобильного телефона через терминал в
салоне связи. Ущерб составил 180 тысяч рублей. Осознав случившееся, потерпевшая
пошла в полицию.
В тот же день в дежурную часть Сиверского
отдела полиции поступило заявление от 42-летнего жителя Гатчинского района. Он
просматривал интернет – искал на «Авито» тепловизор. Нашел. Позвонил по
указанному в объявлении телефону продавцу – Алексею Владимировичу. Договорился
о покупке через «Авито-доставку». Продавец прислал ему фотографию
товаротранспортной накладной, а также номер банковской карты. Понимая, что
доставка оформлена через «Сбербанк онлайн», покупатель перевел 48 тысяч и
оплатил доставку – 6300 рублей. После этого продавец перестал выходить на
связь. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.
Материальный урон, который понесла
пенсионерка из Тайцев, впечатляет. Главное, все было сделано собственноручно:
61-летняя женщина отправила мошенникам 1 млн 420 тысяч рублей.
Ей позвонил «сотрудник службы безопасности
банка» и сообщил, что с ее счета пытаются списать денежные средства. Для
предотвращения этой операции необходимо открыть пять моментальных карт и все
имеющиеся деньги перевести на эти карты. Пенсионерка открыла карты и в
банкомате на Соборной перевела туда все свои деньги. После каждой операции на
ее мобильный телефон приходили сообщения с кодами, которые она исправно
диктовала мошенникам. Впоследствии, придя в свой банк, женщина обнаружила, что
с ее счета пропало более 1 млн 420 тысяч рублей. Ну, что – по факту кражи с
банковского счета возбуждено уголовное дело.
Мошенники ушлые. Они умудряются звонить с
известного банковского номера, тем самым моментально вызывая доверие клиента.
82-летнюю жительницу Гатчины, профессора, обманули звонком с телефонного номера
«900», который, как известно, принадлежит «Сбербанку». Мужчина представился
сотрудником службы безопасности, рассказал про мошеннические действия, которые,
возможно, происходят со счетом женщины, и велел продиктовать код из смс,
который придет на телефон. Потерпевшая послушалась, продиктовала код, после
чего с ее карты списалось 8000 рублей.
47-летней жительнице Больших Колпан
позвонили с московского номера, рассказали про «мошеннические действия», велели
снять деньги и положить на продиктованный счет. Действуя по инструкции
злоумышленника, женщина через личный кабинет своего банка перевела ему 61
тысячу рублей.
26-летний житель Гатчины, работающий на
таможне, взял для мошенников кредит – 820 тысяч рублей. 9-го сентября, днем,
ему позвонил «сотрудник безопасности банка» и сказал, что какие-то
злоумышленники пытаются взломать банковский личный кабинет молодого человека и
оформить кредит. Чтобы им помешать, надо самостоятельно взять кредит, снять
деньги и положить их на счет, указанный этим «сотрудником безопасности». Именно
это молодой человек и сделал. Когда опомнился, в два часа ночи пошел в полицию.
По фактам мошенничеств возбуждены
уголовные дела.