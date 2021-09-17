Не открывайте мошенникам карты!

Мошенники настырны. Если вы не верите «сотруднику банка» и не соглашаетесь переводить деньги преступникам, вам позвонит «сотрудник полиции» и, если тут не проявить твердость характера, заставит-таки отправить денежные средства мошенникам. Будьте бдительны!

11-го сентября в полицию обратилось сразу несколько потерпевших, ставших жертвами мошенничества с помощью банковских карт и переводов. В дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 48-летняя жительница Мариенбурга. Три дня назад ей поступил звонок от неустановленного лица, которое представилось сотрудником банка. «Сотрудник» сообщил, что на ее имя был оформлен кредит на сумму 180 тысяч рублей, и чтобы деньги не были перечислены на счет другого лица, необходимо снять их и перевести на счет, который ей сообщат. Классическая схема «развода».

Но женщина отказалась. Тогда через некоторое время ей поступил звонок со стационарного петербургского номера, и звонивший мужчина представился сотрудником полиции. Ему удалось убедить ее снять 180 тысяч и перевести на некий номер мобильного телефона через терминал в салоне связи. Ущерб составил 180 тысяч рублей. Осознав случившееся, потерпевшая пошла в полицию.

В тот же день в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от 42-летнего жителя Гатчинского района. Он просматривал интернет – искал на «Авито» тепловизор. Нашел. Позвонил по указанному в объявлении телефону продавцу – Алексею Владимировичу. Договорился о покупке через «Авито-доставку». Продавец прислал ему фотографию товаротранспортной накладной, а также номер банковской карты. Понимая, что доставка оформлена через «Сбербанк онлайн», покупатель перевел 48 тысяч и оплатил доставку – 6300 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Материальный урон, который понесла пенсионерка из Тайцев, впечатляет. Главное, все было сделано собственноручно: 61-летняя женщина отправила мошенникам 1 млн 420 тысяч рублей.

Ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что с ее счета пытаются списать денежные средства. Для предотвращения этой операции необходимо открыть пять моментальных карт и все имеющиеся деньги перевести на эти карты. Пенсионерка открыла карты и в банкомате на Соборной перевела туда все свои деньги. После каждой операции на ее мобильный телефон приходили сообщения с кодами, которые она исправно диктовала мошенникам. Впоследствии, придя в свой банк, женщина обнаружила, что с ее счета пропало более 1 млн 420 тысяч рублей. Ну, что – по факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Мошенники ушлые. Они умудряются звонить с известного банковского номера, тем самым моментально вызывая доверие клиента. 82-летнюю жительницу Гатчины, профессора, обманули звонком с телефонного номера «900», который, как известно, принадлежит «Сбербанку». Мужчина представился сотрудником службы безопасности, рассказал про мошеннические действия, которые, возможно, происходят со счетом женщины, и велел продиктовать код из смс, который придет на телефон. Потерпевшая послушалась, продиктовала код, после чего с ее карты списалось 8000 рублей.

47-летней жительнице Больших Колпан позвонили с московского номера, рассказали про «мошеннические действия», велели снять деньги и положить на продиктованный счет. Действуя по инструкции злоумышленника, женщина через личный кабинет своего банка перевела ему 61 тысячу рублей.

26-летний житель Гатчины, работающий на таможне, взял для мошенников кредит – 820 тысяч рублей. 9-го сентября, днем, ему позвонил «сотрудник безопасности банка» и сказал, что какие-то злоумышленники пытаются взломать банковский личный кабинет молодого человека и оформить кредит. Чтобы им помешать, надо самостоятельно взять кредит, снять деньги и положить их на счет, указанный этим «сотрудником безопасности». Именно это молодой человек и сделал. Когда опомнился, в два часа ночи пошел в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.