Область готовится к масштабной переписи

В Ленинградской области идет активная
подготовка к проведению переписи населения. На сегодня уже подобрано 4 тысячи
переписчиков – 90% от необходимого количества, подбор персонала продолжается.
Во всех районах предоставлены помещения для организации 572 переписных
участков, а также подобраны помещения для хранения планшетов, переписных листов
и других документов.
В этом году Всероссийская перепись
населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые она будет
цифровой — все жители России получат возможность самостоятельно заполнить
электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных
участков. Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители
Ленинградской области смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.
С теми, кому привычная форма переписи
ближе, переписчики пообщаются лично — у них дома или на переписном участке,
разъяснят все вопросы, сориентируют в бланках переписи. Переписчикам раздадут
планшеты со специальным программным обеспечением. Помогать в прохождении
переписи будут 429 волонтеров «Ресурсного добровольческого центра» – в каждом
МФЦ будут находиться волонтеры переписи в соответствующей экипировке.
Предварительные итоги переписи Росстат
опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в четвертом квартале 2022
года.
По данным Росстата на 1 июня 2021 года в
Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. По итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей области
увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).