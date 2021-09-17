Область готовится к масштабной переписи

В Ленинградской области идет активная подготовка к проведению переписи населения. На сегодня уже подобрано 4 тысячи переписчиков – 90% от необходимого количества, подбор персонала продолжается. Во всех районах предоставлены помещения для организации 572 переписных участков, а также подобраны помещения для хранения планшетов, переписных листов и других документов.

В этом году Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые она будет цифровой — все жители России получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители Ленинградской области смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

С теми, кому привычная форма переписи ближе, переписчики пообщаются лично — у них дома или на переписном участке, разъяснят все вопросы, сориентируют в бланках переписи. Переписчикам раздадут планшеты со специальным программным обеспечением. Помогать в прохождении переписи будут 429 волонтеров «Ресурсного добровольческого центра» – в каждом МФЦ будут находиться волонтеры переписи в соответствующей экипировке.

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в четвертом квартале 2022 года.

По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).