В Гатчинском районе стартовали выборы

- Сегодня в Гатчинском районе открылось 116 избирательных участков. Общее количество участков у нас не меняется, и они расположены на том же месте, что и в прежние годы. Временные избирательные участки будут работать только один день голосования – 19 сентября. На шести избирательных участках - №№ 375, 378, 379, 380, 394, 396 установлены технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). На всех избирательных участках в этом году установлены средства видеорегистрации или видеонаблюдения. В Гатчинском районе видеонаблюдение силами компании «Ростелеком» обеспечено на 71 участке, допуск к трансляции – логин и пароль - по заявкам могут получать кандидаты и партии через ЦИК. На остальных участках установлены средства видеорегистрации, которые потом будут сданы в избирательную комиссию Ленинградской области. Видеозапись будет вестись непрерывно круглосуточно все три дня голосования.

Общее количество избирателей в Гатчинском районе составляет 161705 человек, из их числа впервые голосующих – 1798 человек. На избирательных участках для них приготовлены памятные сувениры.

Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.