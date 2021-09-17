В Гатчинском районе стартовали выборы

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Сегодня в Гатчинском районе открылось 116 избирательных участков. Общее количество
участков у нас не меняется, и они расположены на том же месте, что и в прежние
годы. Временные избирательные участки будут работать только один день
голосования – 19 сентября. На шести избирательных
участках - №№ 375, 378, 379, 380, 394, 396 установлены технические средства
подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). На всех избирательных участках в этом году
установлены средства видеорегистрации или видеонаблюдения. В Гатчинском районе видеонаблюдение
силами компании «Ростелеком» обеспечено на 71 участке, допуск к трансляции –
логин и пароль - по заявкам могут получать кандидаты и партии через ЦИК. На
остальных участках установлены средства видеорегистрации, которые потом будут сданы в избирательную комиссию
Ленинградской области. Видеозапись будет вестись непрерывно круглосуточно все
три дня голосования.
Общее количество избирателей в Гатчинском
районе составляет 161705 человек, из их числа впервые голосующих – 1798
человек. На избирательных участках для них приготовлены памятные сувениры.
Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.