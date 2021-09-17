Выборы в Гатчине: голосование на дому

Проголосовать
на дому могут избиратели только по уважительной причине - по состоянию
здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающимися и др.
Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в
участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя.
В
этом году коронавирусная инфекция изменила внешний вид членов избирательной
комиссии. Для проведения голосования на дому они облачаются, как медики, в
халаты, одевают маски и перчатки.
В
списке голосующих на дому избирательной участковой комиссии №388 - более 40
адресов. На выезде работают члены участковой избирательной комиссии Анна
Федосова и Степан Пакин.
- Мы
принимали заявки от жителей. Был сформирован реестр. По этому реестру выезжаем
на адреса и проводим голосование на дому. Приходим, посмотрели паспорт,
записали, выдали четыре бюллетеня - и все. Избиратель принимает решение и
опускает бюллетень в урну. Урна опечатана, как видите – все в порядке. Мы уже прошли
микрорайон Хохлово поле с одной стороны. Процесс голосования идет без сбоев, -
рассказал Степан Пакин.
Татьяна
Можаева