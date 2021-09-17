Выборы в Гатчине: голосование на дому

Проголосовать на дому могут избиратели только по уважительной причине - по состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающимися и др. Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя.

В этом году коронавирусная инфекция изменила внешний вид членов избирательной комиссии. Для проведения голосования на дому они облачаются, как медики, в халаты, одевают маски и перчатки.

В списке голосующих на дому избирательной участковой комиссии №388 - более 40 адресов. На выезде работают члены участковой избирательной комиссии Анна Федосова и Степан Пакин.

- Мы принимали заявки от жителей. Был сформирован реестр. По этому реестру выезжаем на адреса и проводим голосование на дому. Приходим, посмотрели паспорт, записали, выдали четыре бюллетеня - и все. Избиратель принимает решение и опускает бюллетень в урну. Урна опечатана, как видите – все в порядке. Мы уже прошли микрорайон Хохлово поле с одной стороны. Процесс голосования идет без сбоев, - рассказал Степан Пакин.

Татьяна Можаева